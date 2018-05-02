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Giuliano'dan Aykut Kocaman'a övgü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Giuliano, Aykut Kocaman’a övgüler yağdırdı: Sezon içinde çok zorluklar yaşadık, moralman dibe vurduk. Ancak hocamız hiçbir zaman pes etmedi. Bizi hep ayağa kaldırdı. Onun çabaları sayesinde şu anda şampiyonluk kovalıyoruz.

Giuliano'dan Aykut Kocaman'a övgü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını söyledi. Giuliano, bunu Aykut Kocaman’a borçlu olduklarını dile getirdi. Başarılı futbolcu, hocasına tam anlamıyla övgüler yağdırdı.

Sambacı, “Sezon içinde birçok sıkıntılar yaşadık. Beklemediğimiz maçlarda kötü sonuçlar aldık. Zaman zaman moralman dibe vurduk, umudumuzu kaybettik. Bizi ayağa kaldıran hep hocamız Aykut Kocaman oldu. Bize hiçbir zaman teslim olmamamız gerektiğini, matematiksel olarak şansımız sürdüğü müddetçe savaşmamız gerektiğini anlattı. Takıma moral verdi. Ondan aldığımız güçle toparlandık” ifadelerini kullandı. Giuliano, ligde peş peşe 5 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, “Hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk istiyoruz. Hepimiz bunu başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu. (FANATİK)


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aykut kocaman Giuliano

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