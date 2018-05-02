Giuliano'dan Aykut Kocaman'a övgü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını söyledi. Giuliano, bunu Aykut Kocaman’a borçlu olduklarını dile getirdi. Başarılı futbolcu, hocasına tam anlamıyla övgüler yağdırdı.

Sambacı, “Sezon içinde birçok sıkıntılar yaşadık. Beklemediğimiz maçlarda kötü sonuçlar aldık. Zaman zaman moralman dibe vurduk, umudumuzu kaybettik. Bizi ayağa kaldıran hep hocamız Aykut Kocaman oldu. Bize hiçbir zaman teslim olmamamız gerektiğini, matematiksel olarak şansımız sürdüğü müddetçe savaşmamız gerektiğini anlattı. Takıma moral verdi. Ondan aldığımız güçle toparlandık” ifadelerini kullandı. Giuliano, ligde peş peşe 5 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, “Hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk istiyoruz. Hepimiz bunu başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu. (FANATİK)



