Fenerbahçe'den Eljif Elmas kararı

Fenerbahçe’nin Avrupa’nın devlerinin elinden kaptığı Makedon oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi. Devre arasında lisansı çıkartılan ancak göze giremeyen Eljif Elmas’ın yeni sezonda kiralanmasına karar verildi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Türkiye’den birçok takım sırada. Ancak yönetimin önceliği, Eljif Elmas’ı Avrupa’da kendisini geliştirebileceği bir takıma göndermek. Genç futbolcu da buna sıcak bakıyor.
(FANATİK)
Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması
Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!
İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı
Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı
Volkan Demirel: 3 Mayıs'ta Beşiktaş'ı bekleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!
Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!
U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum