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Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden 32. hafta oynanacak maçların saatleriyle ilgili bir açıklama yayınladı

Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız.''

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Fenerbahçe tff

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
RENKLİLER EŞİTLİKTEN BAHSEDİYOR YAHU EŞİTLİK OLSA ADALETLİ BİR TFF MHK OLSA ŞUANDA BEŞİKTAŞ EN AZ 15 PUAN FARKLA LİDERDİ... HER ŞEYİ İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ YAPIYORSUNUZ ZERRE ADALER DÜRÜSTLÜK UMURUNUZDA DEĞİL RENKLİ EZİKLER SİZİ ...
Feneve şike dayanmıyor adamını bulsalar zamanı da bükecekler :D
Aziz yine bişeyler düşünüyo :)
tff saten fb yonetiyo niye basvuru yapiyo rezil federasyon
tutuştunuz mu noldu ? ŞAMPİYON GALATASARAY ..!
tabi siz nasıl isterseniz öyle oluyo zaten. lig kupasınıda oynamadan verelimsize. siz alışıksınız masada kazanmaya. şikecibahçeliler
Tff babanızın uşağı nasıl olsa yapar dilekçeye gerek yok. Cb açıklama yapsın yeter
federasyon hemen kabul et.fener bu yoksa cıs yapar
GAYET MANTIKLI...
sonra yanlış anons geliyo fb bence isteme bunu:)
Bir GS lı olarak FB nin Futbol Federasyonuna iletmiş olduğu talebini çok doğru buluyorum.Federasyonun görevi ne acaba.Bravo Fenerbahçe Kulübü Yetkililerine.
Aglamaya basladilar gene. Cirkeflik camur deyince akla ilk gelen takim
haklı bir talep
aman şu türkiye kupasını ve lig kupasını şu fenere bi verin ortalık çamurdan yürünmüyor her tarafımız battı tüh bu ne lan yaaa
Ne yüzsüz takımsınız ya hala bitmedi istekleriniz
size bi öz güven gelmiş : ))
yaparlar mı..yayın geliri düşer..son hafta yaparlar yada son 2 hafta yaparlar bunu
çok şey istemiş o zaman nasıl onlara şu takımı şampiyon yapacaksınız talimatını gerçekleşt,rebilecekler..
fb önde olsa sesi çıkmazdı alttan alttan fitne ile biyerlere geldiler yine şeref kelimesinin anlamını hem fb yönetimine hemde teknik direktörüne yanında bir kısım taraftarına ögretmek eğitim vermek gerekir
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