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Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Kasımpaşa maçında tartışma yaratan golüyle ilgili olarak, "Sakatlık pozisyonu başka bir alanda olsaydı ben de bırakırdım ama altıpasın içinde. Golden sonra bende de biraz moral bozukluğu oldu" dedi

Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın ardından Şener Özbayraklı değerlendirmelerde bulundu. Şener Özbayraklı, "Şu anda 3 maçımız kaldı, puan kaybetmeden şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. Biz en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız, Allah nasip ederse şampiyon oluruz" dedi.

Şener, attığı golde yaşanan durumu da değerlendirirken "Kural değil ama ben de gol sevincimi yaşamadım. Başka bir alanda olsaydı ben de bırakırdım ama altıpasın içinde. Tabii golden sonra bende de biraz moral bozukluğu oldu ama... İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" şeklinde konuştu.

SKRTEL: KALİTEMİZİ GÖSTERDİK
Martin Skrtel de zor bir maçı kazandıklarını söylerken, şampiyonluk yarışında da artık kazanıp bekleyeceklerini dile getirdi. Skrtel, "Futbolun parçası bu durumlar. Çok büyük bir açılma vardı kafamda ama mutluyum maçı tamamlayabildiğim için. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. Zor olacağını biliyorduk ama kaliteimizi gösterdik. Devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. Başka bir çaremiz yok. Kendi maçlarımızı kazanmaya gayret gösteriyoruz. Kendi maçlarımızı kazanıp göreceğiz sezon sonunda bu maçlar bizi nereye getirecek" ifadelerini kullandı.

JANSSEN: GOL ATMAK ÖNEMLİYDİ
Vincent Janssen ise "Başlangıçta biraz zordu bizim için. Sonra lehimize çevirmeyi başardık. Bizim için güzel bir 3 puandı. Gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olup takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.

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şener özbayraklı Fenerbahçe Kasımpaşa

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