SPOR

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın yarıda kalan kupa mücadelesine çıkmama kararı ile ilgili konuştu. Aykut Kocaman, "Beşiktaş’ın aldığı karar, çok kuvvetli bir karar. Arkasında durulması çok zor bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını inandırıcı bulmuyorum. Çok net bir şekilde Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Kaldığı yerden devam edecek” şeklindeki kararına uymayacağını belirten Beşiktaş’ı inandırıcı bulmadığını belirten Aykut Kocaman, mücadelenin saha içinde bitmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş’ın maça çıkmama kararı alması ile ilgili şunları söyledi:

“Tamamen hislerimle söylüyorum. Maça çıkmamak, gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş’ın maça çıkmayacağını pek düşünmüyorum. Bizim tarafı belki de biraz yumuşatmak için, ‘Nasıl olsa çıkmayacaklar’ diye düşündürmek için olabilir. Beşiktaş’ın aldığı karar, çok kuvvetli bir karar. Arkasında durulması çok zor bir karar. Ben bu dünyanın içinden gelen bir insanım. Her şeyden evvel futbolseverim. Sahada bitsin diyorum, Beşiktaş’ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik. TFF’nin kararını da doğru bulmuyorum. Eldeki verilere ve delillere baktığımızda hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe… Ben bu iş sahada bitsin diyorum. Olması gereken, sahadan çekilen Beşiktaş’ın mağlup sayılmasıydı. Açıkçası Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını inandırıcı bulmuyorum. Çok net bir şekilde Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum.”

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman Beşiktaş Fenerbahçe türkiye kupası

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Cenk Tosun yine golünü attı

Cenk Tosun yine golünü attı

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.