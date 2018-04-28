Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Kaldığı yerden devam edecek” şeklindeki kararına uymayacağını belirten Beşiktaş’ı inandırıcı bulmadığını belirten Aykut Kocaman, mücadelenin saha içinde bitmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş’ın maça çıkmama kararı alması ile ilgili şunları söyledi:

“Tamamen hislerimle söylüyorum. Maça çıkmamak, gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş’ın maça çıkmayacağını pek düşünmüyorum. Bizim tarafı belki de biraz yumuşatmak için, ‘Nasıl olsa çıkmayacaklar’ diye düşündürmek için olabilir. Beşiktaş’ın aldığı karar, çok kuvvetli bir karar. Arkasında durulması çok zor bir karar. Ben bu dünyanın içinden gelen bir insanım. Her şeyden evvel futbolseverim. Sahada bitsin diyorum, Beşiktaş’ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik. TFF’nin kararını da doğru bulmuyorum. Eldeki verilere ve delillere baktığımızda hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe… Ben bu iş sahada bitsin diyorum. Olması gereken, sahadan çekilen Beşiktaş’ın mağlup sayılmasıydı. Açıkçası Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını inandırıcı bulmuyorum. Çok net bir şekilde Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum.”

