Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın sezon sonu istifa edeceğini de iddia etti. Rıdvan Dilmen'in Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Çok enteresan bir haftaya girdik. Fenerbahçe bu günleri gördüyse; son deplasman galibiyetlerinden dolayı. Fenerbahçe’nin fikstürü daha avantajlı. Galatasaray’ın iki deplasmanı var. Fenerbahçe, sezon başından beri belki ikincilik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa; Fenerbahçe 3. ya da 4. olacak. Yarın eğer Osmanlıspor kazanırsa; Galatasaray’ın galip gelmesi durumunda Beşiktaş da 4. sırada yer alacak. Derbi aslında bugün başladı.

TOP DIŞARIDA GİBİ GELDİ

11 ile 31 hafta arasının lideri Fenerbahçe. Fizik olarak ligimizin en iyi takımı tartışmasız Fenerbahçe. Bugün de son 20 dakika bir anda maç 6-7’ye giderdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin verilmeyen penaltısı var. Soldado’nun tartışmalı pozisyonuna ben verdim. Valbuena’nın golünde benim gördüğüm açıdan topun çıktığı ve dışarıda gibi geldi.