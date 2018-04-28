Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın sezon sonu istifa edeceğini de iddia etti. Rıdvan Dilmen'in Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamaları şöyle:
"Çok enteresan bir haftaya girdik. Fenerbahçe bu günleri gördüyse; son deplasman galibiyetlerinden dolayı. Fenerbahçe’nin fikstürü daha avantajlı. Galatasaray’ın iki deplasmanı var. Fenerbahçe, sezon başından beri belki ikincilik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa; Fenerbahçe 3. ya da 4. olacak. Yarın eğer Osmanlıspor kazanırsa; Galatasaray’ın galip gelmesi durumunda Beşiktaş da 4. sırada yer alacak. Derbi aslında bugün başladı.
TOP DIŞARIDA GİBİ GELDİ
11 ile 31 hafta arasının lideri Fenerbahçe. Fizik olarak ligimizin en iyi takımı tartışmasız Fenerbahçe. Bugün de son 20 dakika bir anda maç 6-7’ye giderdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin verilmeyen penaltısı var. Soldado’nun tartışmalı pozisyonuna ben verdim. Valbuena’nın golünde benim gördüğüm açıdan topun çıktığı ve dışarıda gibi geldi.
FENERBAHÇE’NİN GENETİĞİNDE YOK
Kasımpaşa da Fenerbahçe’nin üzerine geldi ve Trazequet ve Diagne ile yıpratmaya çalıştılar. Fenerbahçe şu an ligin en sıkı takımlarından biri. Fenerbahçe, yardımlaşmayı çok iyi yaptı. Valbuena girdikten sonra inanılmaz oynadı. Maçın en iyi oyuncusu kim? derseniz, Şener derim. İnsan üstü bir oyunla oynadı. Giuliano çok etkisizdi. Aykut Kocaman büyük bir iş yaptı. Ligin ikinci yarıdaki deplasman performansına bakınca 32 puan almış, 29 da gol atmış. Deplasmanda kendi sahasına göre 1 puan önde. Fenerbahçe’nin genetiğinde bu yok son yıllarda.
HAYIRLISIYLA BİTERSE SAĞLIKLI YORUM YAPARIZ
Biz Aykut Hoca’yı eleştiriyoruz ama çok büyük yıldızlardan oluşmayan ve maksimum verim veren bir topluluk var. Aykut Hoca uzun dönem hocası. Galatasaray – Beşiktaş maçında kazanan takım büyük avantaj sağlayacak. İnşallah maç hayırlısıyla biter de biz de sağlıklı yorum yaparız.
AYKUT KOCAMAN İSTİFA EDECEK
Ligin bitimine daha çok var. Gülü seven dikenini katlanır. Valbuena da belli bir yaşa geldi. İki yıl daha kontratı varken Avrupa ya da uzak doğudan bu parayı alabilir mi? Aykut Kocaman ligin son haftasında istifa edeceğini söyledi. Aykut Kocaman çok centilmence işi kongreye bırakacaktır."
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