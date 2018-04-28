SPOR

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Martin Skrtel'in kafasına dikiş atılması sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe Kulübü resmi hesabının paylaştığı fotoğraflar yüzlerce yorum aldı.

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçerken, sarı lacivertli takıma Martin Skrtel'den kötü haber geldi. Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelirken, deneyimli oyuncu sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın bitiminin ardından soyunma odasına giden Skrtel'e burada da müdahale edildi.

TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK
Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak.

SOSYAL MEDYA SALLANDI
Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından maç sonrası Martin Skrtel'in kafasına dikiş atılan bu fotoğraflarını paylaştı. Şenol Güneş'e atıfta bulunduğu iddia edilen fotoğraflara Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından yorum yağdı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Şenol Güneş'in kafasına dikiş atılmasıyla ilgili olarak, "Şenol Güneş tiyatro oynadı" ifadelerini kullanmıştı.

44

Db473FPXkAA5igd

İşte Martin Sktrel'in fotoğraflarına yapılan yorumlardan bazıları...

2

11

95


Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martin Sktrel Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Cenk Tosun yine golünü attı

Cenk Tosun yine golünü attı

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

Şener Özbayraklı tartışılan golünü anlattı

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.