Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçerken, sarı lacivertli takıma Martin Skrtel'den kötü haber geldi. Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelirken, deneyimli oyuncu sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın bitiminin ardından soyunma odasına giden Skrtel'e burada da müdahale edildi.
TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK
Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından maç sonrası Martin Skrtel'in kafasına dikiş atılan bu fotoğraflarını paylaştı. Şenol Güneş'e atıfta bulunduğu iddia edilen fotoğraflara Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından yorum yağdı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Şenol Güneş'in kafasına dikiş atılmasıyla ilgili olarak, "Şenol Güneş tiyatro oynadı" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Martin Sktrel'in fotoğraflarına yapılan yorumlardan bazıları...
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