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Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Güney Amerika basını, Fenerbahçe'nin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiğini duyurdu

Fenerbahçe'nin ilk transferi German Conti

Kadroyu gençleştirme çalışmalarna devre arasından itibaren hız veren Fenerbahçe'nin bu kez deniz aşırı bir takviye yaptığı iddia edildi. Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiğini duyurdu.

Haberde oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euro'ya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

SÜPER LİG'DE OYNAYACAK
Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de F.Bahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, çok büyük bir terslik olmazsa 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi. Bu transfer girişiminde ise Türkiye'de tanınan bir menajerin aracılık ettiği detay olarak paylaşıldı. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi.

DEĞERİ SÜREKLİ ARTTI
Conti futbola alt yapısında başladığı Colon'da sürekli bir gelişim gösterdi. 19 yaşındayken A takımda forma giymeye başlayan stoperin o dönemki piyasa değeri 50 bin euro'ydu. 4 yıl içinde kaptanlığa kadar yükselen German Conti'nin şu anki değeri ise 4.5 milyon euro civarında.

NETO'NUN YERİNE GELECEK
German Conti transferi gerçekleşmesi durumunda sezon başında kiralanan Luis Neto'nun gönderilmesi kesinleşecek. Zenit'ten 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli futbolcu sezonun büyük kısmını sakat geçirdiği için devam edilmeyecek. (Fotomaç)

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German Conti colon Fenerbahçe

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