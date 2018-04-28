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Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Fenerbahçe nabil dirar Kasımpaşa

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Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı

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