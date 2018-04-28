Aykut Kocaman'ın gönlünden geçen derbi skoru!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek ligin zirvesini şekillendirecek yarınki Galatasaray-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı hafta içinde öğrencilerine, ‘G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı bir kenara bırakın. Kasımpaşa karşılaşmasına konsantre olun. Kalan 4 maçımızı kazanırsak iddialı duruma geliriz. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğa ulaşabiliriz” diyerek uyarılarda bulundu.
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın teknik heyeti ile yaptığı değerlendirme toplantısında ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle kalan 4 maçımızı da kazanmalıyız. Biz Kasımpaşa’ya puan kaybedersek derbinin hiçbir anlamı kalmaz. Kasımpaşa’yı yenmemiz durumunda ise derbinin berabere bitmesi bizim için en iyi sonuç olur. Bu skora sevinirim” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Derbide beraberliğin çıkması ise Başakşehir ve F.Bahçe’ye yarayacak. Ligin 3’üncü ve 4’üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Başakşehir, olası Osmanlı galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak, F.Bahçe ise Kasımpaşa’yı yenmesi halinde puanını 63’e yükselterek Başakşehir ile 2, G.Saray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda kritik haftayı kârlı kapatacak. (AKŞAM)
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