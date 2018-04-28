Aykut Kocaman'ın gönlünden geçen derbi skoru!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek ligin zirvesini şekillendirecek yarınki Galatasaray-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı hafta içinde öğrencilerine, ‘G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı bir kenara bırakın. Kasımpaşa karşılaşmasına konsantre olun. Kalan 4 maçımızı kazanırsak iddialı duruma geliriz. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğa ulaşabiliriz” diyerek uyarılarda bulundu.

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın teknik heyeti ile yaptığı değerlendirme toplantısında ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle kalan 4 maçımızı da kazanmalıyız. Biz Kasımpaşa’ya puan kaybedersek derbinin hiçbir anlamı kalmaz. Kasımpaşa’yı yenmemiz durumunda ise derbinin berabere bitmesi bizim için en iyi sonuç olur. Bu skora sevinirim” ifadelerini kullandığı belirtildi.