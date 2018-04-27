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Fenerbahçe 14 yaşındaki Naci Ünüvar'ın peşine düştü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İtalyan Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe’nin Ajax’ın alt yapısında forma giyen ve stili Zidane’a benzetilen 14 yaşındaki Naci Ünüvar’ın ailesiyle yakın temasa geçtiğini yazdı.

Fenerbahçe 14 yaşındaki Naci Ünüvar'ın peşine düştü!

Fenerbahçe'nin yeni Zidane olarak gösterilen Naci Ünüvar'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Kees van Wonderen'le alt yapısını baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, Hollanda'dan 5 Türk gencini getireceği iddia edilmişti.

Bu isimlerin tamamını van Wonderen'in Hollanda'nın alt yaş gruplarında milli takıma aldığı için ikna etmesinin kolay olacağı konuşuluyordu. İtalyan Tuttosport gazetesi, stiliyle efsane futbolcu Zinedine Zidane'a benzetilen Ajax'ın 2003 doğumlu yıldız adayı Naci Ünüvar'ı ikna etmeye çalıştığı ama Fenerbahçe'nin de Türk asıllı gencin ailesine pres yaptığını iddia etti.

(Takvim)

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Fenerbahçe Naci Ünüvar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Feneve gelde 15 yaşında jübileni yap, Salih gibi Ozan Tufan gibi gerçi bide Elif Elmas diye bi genç vardı noldu ona
Önce yeni messi Eljif Elmas'ı bir izleyelim yahu cocuk messi olamadan Tarık Çamdal olacak :)
AYKUT VARSA ALMAYIN,E. ELMAS FUTBOLDAN SOĞUTTU.
la fener sende olmasan kimle eğlencez:))))çoluk cocugun peşinde koşan fenevvvv tıpkı şampiyon olduk sanıp sahaya atladıkları gibi bişey olmuş hihihiiii
Aykut varken isterse Ronaldo gelsin fark etmez. O da kadro yüzü göremez. Kimse boşuna umutlanmasın.
Öyle olsa sizce ajax Fenerbahçe'ye yedirir mi o yıldızı ..
Ne pirlo Abdülkadir Kayalılar, ne messi Recep Niyazlar, Ne Salih Uçanlar, ne manchester city 5 milyon euro verdiği Oğuz Kağan Güçtekinler, Eljif Elmaslar geldi. Bırakın oda gelsin kaybolsun...
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