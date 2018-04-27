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Aykut Kocaman TFF'nin kararının doğru olduğunu söyledi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2018 08:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TFF'nin Beşiktaş derbisiyle ilgili verdiği kararı değerlendirdi. Aykut Kocaman, TFF'ye destek olurken verilen kararın doğru olduğunu savundu.

Aykut Kocaman TFF'nin kararının doğru olduğunu söyledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tatil edilen Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) destek verdi.

Teknik heyet ve futbolcularla yaptığı toplantıda, maçın tatil edilmesini gerektirecek bir durumun yaşanmadığını ifade eden Kocaman, "Kupada finale gidecek takım, masa başından değil, sahadan çıkmalıydı. TFF de bu yönde çok doğru bir karar verdi" diye konuştu.

Aykut Kocaman, 3 Mayıs Perşembe günü tamamlanacak Beşiktaş maçı öncesi tek üzüntüsünün, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması olduğunu da belirtti.

(Hürriyet)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi oradan. Beşiktaşın hükmen yenilmesi gerektiğini söyliyordun...
3taneyı yıyınce aklı uçan tacımızı çaldılar diyendende bu beklenirdi yakışırr
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