Aykut Kocaman TFF'nin kararının doğru olduğunu söyledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tatil edilen Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) destek verdi.

Teknik heyet ve futbolcularla yaptığı toplantıda, maçın tatil edilmesini gerektirecek bir durumun yaşanmadığını ifade eden Kocaman, "Kupada finale gidecek takım, masa başından değil, sahadan çıkmalıydı. TFF de bu yönde çok doğru bir karar verdi" diye konuştu.

Aykut Kocaman, 3 Mayıs Perşembe günü tamamlanacak Beşiktaş maçı öncesi tek üzüntüsünün, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması olduğunu da belirtti.

(Hürriyet)

