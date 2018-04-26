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Volkan Demirel'den derbi açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Volkan Demirel, “Beşiktaş maçı kaldığı yerden oynanacak. Açıkçası bu beklediğimiz bir karardı” dedi.

Volkan Demirel'den derbi açıklaması

Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.

FİNALE ÇIKACAĞIZ

Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi. Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.

PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ

Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal, "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi.

(TAKVİM)

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