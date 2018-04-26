Fenerbahçe'de Isla ve Neto ayrılıyor

Aykut Kocaman tarafından son dönemde kadroya dahi alınmayan Şilili sağ bek Mauricio Isla yol ayrımında. Eşinin Şili'de bir televizyon kanalında jüri üyeliği yapacağı öne sürülen İsla'nın, bu yüzden ülkesinde Universidad de Chile takımıyla görüştüğü belirtildi. Öte yandan İsla için, G.Saray'ı çalıştıran Tudor'un başına geçtiği eski takımı Udinese'nin de adı geçiyor. Sezon başında Zenit'ten kiralanan Luis Neto'nun geleceğiyle ilgili de karar verildi. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Portekizli stoperin sezon sonunda Rus ekibine döneceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 12 lig maçında 977 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. (FOTOMAÇ)