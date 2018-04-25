Fenerbahçe Quaresma'yı şikayet etti

Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma’nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi. (HABERTÜRK)