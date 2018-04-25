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Fenerbahçe Quaresma'yı şikayet etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.

Fenerbahçe Quaresma'yı şikayet etti

Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma’nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
FENERBAHÇE SEYİRCİSİNİN KAFA YARMADA ÜZERİNE YOK, DAHA ÖNCE DE AYNI STAT DA FATİH TERİMİN DE KAFASINI YARMIŞLARDI, KİMSE BUNA DEĞİNMİYOR.....
ne yapcaklarını şaşırdılar kupayı alabilmek için tabi onlarda haklı 30yıl beklemek kolay değil @7nın burda ne yaptığını gören varmı nesi tahrik bunun zavallısınız zavallı
Olsun adam o stadda bile karizma :))
ben böleyim demiş
Pes ve ayıp.Zeytinyagı gibi şu üstüne de çıkmayın.
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