Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."