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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Fenerbahçe pfdk antalyaspor fenerbahçe

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