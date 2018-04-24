Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Şili basınında yer alan haberlerde, Isla’nın kadroya girememesi ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın planlarından çıkması nedeniyle ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Tecrübeli savunmacının Fenerbahçe macerasının sadece 1 yılla sınırlı kalacağı vurgulandı. Isla için Meksika ve Şili’de bazı takımların takipte olduğu ve sezon bitiminde transfer görüşmelerinin başlayacağı öne sürüldü. (Milliyet)