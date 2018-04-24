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Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'nın artık kadroya dahi almadığı Mauricio Isla'nın ayrılık kararı aldığı öğrenildi!

Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Şili basınında yer alan haberlerde, Isla’nın kadroya girememesi ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın planlarından çıkması nedeniyle ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Tecrübeli savunmacının Fenerbahçe macerasının sadece 1 yılla sınırlı kalacağı vurgulandı. Isla için Meksika ve Şili’de bazı takımların takipte olduğu ve sezon bitiminde transfer görüşmelerinin başlayacağı öne sürüldü. (Milliyet)

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Mauricio Isla Fenerbahçe

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