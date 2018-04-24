Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Şili basınında yer alan haberlerde, Isla’nın kadroya girememesi ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın planlarından çıkması nedeniyle ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Tecrübeli savunmacının Fenerbahçe macerasının sadece 1 yılla sınırlı kalacağı vurgulandı. Isla için Meksika ve Şili’de bazı takımların takipte olduğu ve sezon bitiminde transfer görüşmelerinin başlayacağı öne sürüldü. (Milliyet)
Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!
Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!
Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'
UEFA'dan Galatasaray açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum