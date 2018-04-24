Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu son dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: Otto Baric'e Trabzon'da taş atıldı. Haluk Ulusoy, 'Magnum'la mı vuruldu' dedi. Hükmen mağlup ilan edildik. Şenol Güneş'e olduğu zaMan hiçbir şey olmayacak ama Fenebrahçe'ye olduğu zaman herkes her şeyi konuşabiliyor. Perşembe günü Şenol Güneş burada tiyatro oynamıştır. Filozof gibi konuşan, öğretmen olan Şenol Güneş maça devam etmeliydi. O zaman istediğiniz gibi konuşabilirdiniz ve haklı da olurdunuz. Kanama var, yok, dikiş atılabilir, atılamaz gibi tartışmalara gerek yoktur. Tolga Zengin Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu... 95/96 ve 2010/11 sezonlarında şampiyon olamamalarının acısını çıkarmak istiyorlar. İki dost kulübü düşman etmek istiyorlar. Bursaspor'da hocayken "Buraların havası temiz" diyor. Biz onun başarılarına saygı gösteriyoruz ama o da bize saygı gösterecek. Beşiktaş'ın hocası olarak bizim stada geliyor, Bordo kravat takıyor, mavi ceket giyiyor. Tahrik ediyor.

Ayrıca son zamanlarda bizim maçlara girebilmek için çok sayıda Passolig alınmıştır. Şenol Güneş oyuncunun boğazını sıkar, bir şey denmez. Küfür eder bir şey denmez. Olay Fenerbahçe olduğu zaman herkes 'milat' diyor. Denizli maçı 16 dakika uzadı. En az 20 defa durdu. Ne yapıldı? Ne söylendi? Şampiyonluğu kaybettik. Çünkü Fenerbahçe var. Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Soruşturma devam ediyor. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlanmıştır o otobüs. Bizim için faili belli. Basın neden bunu sahiplenmez. Çünkü Fenerbahçe... Maçta devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. "Hakem tüm kredilerini tüketti. Bundan sonra maçı tatil edecek" dedim. "Uyar" dedim. Hasan Çetinkaya'ya cevabı, "Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim." olmuş. E bugüne kadar neredeydiniz? Milat Fenerbahçe'yle mi olacak? Ben Emniyet'i uyarırken sen neden, demiyorsun "Şu köşede durun" diye... Stat müdürüne dedim, "git köşeye geçir kalkanlarını kaldırsınlar" diye... Onlar da "Hakem söylemeden olmaz" demiş. E o zaman sen neden Ertuğrul'un kafası yarıldığı zaman bitirmedin maçı? Hakemlerin telsiz konuşmaları dinlensin. Kural nediyor: Sahayı terk ede hükmen mağlup olur.