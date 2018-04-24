SPOR

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ertelenen Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu son dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Otto Baric'e Trabzon'da taş atıldı. Haluk Ulusoy, 'Magnum'la mı vuruldu' dedi. Hükmen mağlup ilan edildik. Şenol Güneş'e olduğu zaMan hiçbir şey olmayacak ama Fenebrahçe'ye olduğu zaman herkes her şeyi konuşabiliyor.

Perşembe günü Şenol Güneş burada tiyatro oynamıştır. Filozof gibi konuşan, öğretmen olan Şenol Güneş maça devam etmeliydi. O zaman istediğiniz gibi konuşabilirdiniz ve haklı da olurdunuz. Kanama var, yok, dikiş atılabilir, atılamaz gibi tartışmalara gerek yoktur.

Tolga Zengin Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu... 95/96 ve 2010/11 sezonlarında şampiyon olamamalarının acısını çıkarmak istiyorlar. İki dost kulübü düşman etmek istiyorlar.

Bursaspor'da hocayken "Buraların havası temiz" diyor. Biz onun başarılarına saygı gösteriyoruz ama o da bize saygı gösterecek. Beşiktaş'ın hocası olarak bizim stada geliyor, Bordo kravat takıyor, mavi ceket giyiyor. Tahrik ediyor.

Ayrıca son zamanlarda bizim maçlara girebilmek için çok sayıda Passolig alınmıştır.

Şenol Güneş oyuncunun boğazını sıkar, bir şey denmez. Küfür eder bir şey denmez. Olay Fenerbahçe olduğu zaman herkes 'milat' diyor. Denizli maçı 16 dakika uzadı. En az 20 defa durdu. Ne yapıldı? Ne söylendi? Şampiyonluğu kaybettik. Çünkü Fenerbahçe var.

Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Soruşturma devam ediyor. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlanmıştır o otobüs. Bizim için faili belli. Basın neden bunu sahiplenmez. Çünkü Fenerbahçe...

Maçta devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. "Hakem tüm kredilerini tüketti. Bundan sonra maçı tatil edecek" dedim. "Uyar" dedim. Hasan Çetinkaya'ya cevabı, "Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim." olmuş.

E bugüne kadar neredeydiniz? Milat Fenerbahçe'yle mi olacak? Ben Emniyet'i uyarırken sen neden, demiyorsun "Şu köşede durun" diye... Stat müdürüne dedim, "git köşeye geçir kalkanlarını kaldırsınlar" diye... Onlar da "Hakem söylemeden olmaz" demiş.

E o zaman sen neden Ertuğrul'un kafası yarıldığı zaman bitirmedin maçı? Hakemlerin telsiz konuşmaları dinlensin. Kural nediyor: Sahayı terk ede hükmen mağlup olur.

Biz kimseyi tehdir etmiyoruz, sadece saygı bekliyoruz. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden başlatmak hiçbir şey kazandırmaz.

Kumpas devam ediyor. FETÖ Örgütü 24 Haziran seçimlerinden dolayı, statlarda yeni olaylar çıkarabilir. Burada yapılması gereken, statlarda bir şey atıldığı zaman bunu önlemektir. El birliğiyle çalışmaktır. Zarar Türkiye'nindir. Yalnızca kulüplerin, kişilerin değildir.

Masada değil, sahada alınan sonuca saygılıyız. Onlar maçın kaldığı yeden oynanması gerektiğini söylüyorlar. Ben de kurallar gereği Fenerbahçe lehine galibiyet kararı çıkmasını dile getiriyorum. Koltuk atılmamıştır. Peruk atılmıştır, çakmak, para atılmıştır. Tünele girerken de su atılmıştır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası aziz yıldırım şenol güneş Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 26 yorum
Aziz, sen Türkiyede şike yapan bir adamsın. Kendi taraftarın seni sevmiyor, bizler sevmiyoruz. Artık lanet olası peltek dilini de al defol git Türk Futbolundan.
fener aglama
valahiyerden göğe kadar haklı denizli maçı 20 kere durdu şapiyonluk giti otubus kurşunlandı sulu derbi diye sahda yok yoktu bejk maçında sahaya adam girdi kafsı kırıldı fetö kumpas yaptı biz dibe batık gs şapiyon oldu iki yıl yani el insaf ya ayıp diye bişey var tiyatro oynadılar utanmaları yok ayıp
hadi oradan
Düşün artık Türk Futbolunun yakasından... Biz kavga kargaşa görmek istemiyoruz....
Bu sene Oscarı alacak en büyük aday çakma filozof şenol güneştir...
Beşiktaş hocası fırsatı iyi değerlendirdi. baktı eleniyorlar fırsat bu fırsat deyip iyi oyun oynadılar. kaleci tolga zaten başlı başına facia
balta atılsaydı da kafası yarılsaydı belki utanırdınız..şike yap fetoya yık..her türlü rezaleti yap fetoya yık...ne ala
ya aziz bey düş artık şu fenerin yakasından amma senol konusunda haklı
Türk Futbol Tarihine kazınmış Kara Bir Lekesin sen. 2010-2011 de Siyasi müdahale olmasa da eğer Bir beyaz sayfa açılabilseydi bu gün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık.
bu adamı sevmem ama yiğidi öldür hakkını ver adam haklı adamın kafasında gram kan yok dikiş var mehmet topalın ilk maçta kafası yarılmıştı maç iptalmi oldu
anlattıkların sahada olan olayların çirkinliğinin bahanesi olamaz. orası senin stadın. güvenlik dahil herşeyinden sorumlusun. peruk çakmak bozukpara su çekiç ne farkeder sahaya birşey atılması normalmi başkan. şenol hoca yaralandı işte gerçek bu ! neyi savunuyorsun anlamak mümkün değil ?
Meıreles hakeme tükürdü. Hakem yazdı. 11 maç ceza aldı ama Aziz beyin sayesinde hakem yalan söylüyo diyerek 4 maça indi ceza.(2012)
içki nasıl kötülüklerin anasıysa sende futboldaki kötülüklerin babasısın defol git
önce aykut attı şenol ilk golü yedi sonra aziz vurdu ve gol birde şekipten gelen golle 3oldu
Bu adami turk futbolundanda fenerin basindan kurtarin ruh hastasi bu
senol gunes harbiden iyi oynadi. tarafli tarafsiz herkes ayni goruste. zaten ordan yenilmeden cikamayacakti. bundan daha beteri gs sahasinda yasadi fenerbahce ama tatil olmadi mac. bjk sahasinda kafalar yarildi olmadi. cunki zihniyet maci oynamak isteyen futbolcular var fenerde. bjk nin hali ortada. avrupa da bjk milat yapti diye haber yapan gazeteler miladi GS yapmistir Fenerde yari final oynamistir. gurup lideri olmak da basaridir kucumsenemez ancak herkes yerini bilecek
Haa şöyle başkan çık savun sonuna kadar takımı kulübü Fenerbahçe nin uzerine oynanan kirli oyunları kamuyounun gözleri önüne ser kirli oyunlar oynanıyor Fenerbahçe uzerine bu yapılanlar geçmişte kat kat fazlasıyla diğer takım dahalarında da yapıldı niye kimse bu kadar ayağa kalkmadı bizim oyuncular ve menajerimiz Hasan Çetinkaya nın kafası yarımadimi bjk stadında neden cezalar hükmen mağlubiyetler konusulmadi haa Hükmen Mağlubiyet Fenerbahceye verilemez çünkü TFF disiplin Talimatlatinda böyle bir kural da yok ama bjk takımı ve en once takımını bırakıp kacan adama ağır cezalar verrilmeli
30yıldır kupa alamayan takımın başkanındanda bu beklenirdi siz ne oyunuyosunuz bayernin hocası bile geçmiş olsun derken senin böyle konuşmanda sana yakışır siz ne oynuyosunuz yıllardır bide ondan bahset
E hadi cevap verin denizli maçı neden 16 dakika uzatıldı maç neden 20 kez durduruldu maç neden tatil edilmedi.... Bence Feneri Hükmen mağlup etsinler. 2006 yılındaki Denizlide Mağlup olmuş sayılsın 1 şampiyonluğumuz verilsin :D
peruk atılmıs dıyo:))))bırakın peruğunuz başınızda kalsın niye atıyosunuz peruğu peruklular
SANIRIM KORNER KULLANAMAYAN OYUNCUDA BU KUMPASIN İÇİNDE İDİ ORADAKİ SEYİRCİLERİN HİÇ SUŞU YOK KENDİNE KÜFÜR EDİLİNCE KARŞI TARAFTAKİ TARAFTARLARI STAD DIŞINA NASIL ATIYORSAN PERŞEMBE GÜNÜDE ATSAYDIN ŞİMDİ BAŞKAN SEN SEÇİLİRDİN KİMSE SANA BİR ŞEY DİYEMEZDİ KUSURA BAKMA AZİZ BAŞKAN BURADA TARAFTAR YÖNETİM TEKNİK HEYET SUÇLUSUNUZ MAĞDURUMDA MAĞDURUM EDEBİYATI YAPMAYIN TÜM ÜLKE GÖRDÜ AYIBINIZI KORİDORDA GÜVENLİKÇİLER KİMİ TARTAKLADILAR HİÇ SORDUNMU YOK SADECE BİLDİĞİNİZ EDEBİYAT PARÇALAMAK YIKIL ARTIK ŞU KLÜBÜN YAKASINDAN TÜM TÜRK SEYİRCİLER KENETLENSİN SEN VARKEN OLMAZ OLMAZ
Lütfen sen ve senin gibi Türk futboluna çökmüş lel kargaları artık gitsin spor kardeşliktir sayenizde nefret ediyoruz
sahada fb ve bjk vardı. başkalarını karıştırmayın. saha fb nin seyirci fb nin . yaralanan elli yaralayan belli.
çirkeflikte ustunuze yok ayip size hem suclu hem guclu futboldan baska her turlu tiyatronuz var futbol icin degil cirkeflik icin ligdesiniz bariz belli her zamanki gibi yakisani bos konusmayi becerebiliyorsun
Aglama duvarina cevirdiniz,Etki operasyonu karardan önce,isterseniz bjk e saha kapatma cezasi verelim yetmezse birde ligden düsürelim baska arzunuz varmi AZIZ Bey
Diğer Haberler
Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Demba Ba ve şike göndermesi!

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Demba Ba ve şike göndermesi!

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır

Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır

Vincent Janssen geri döndü

Vincent Janssen geri döndü

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Isla'yı sildi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Isla'yı sildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.