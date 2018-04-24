Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz perşembe günü oynanan ve olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşen basın toplantısında Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili barkovizyon izlettirildi. ŞEKİP MOSTUROĞLU: BEŞİKTAŞ SAHAYI TERK ETMİŞTİR "Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Oğuzhan da teşvik ediyor. Bu kadar açık bir görüntü. Medya olayı bambaşka bir olay gibi sunmaya çalışıyor. Üç yalanın hangisi bu görüntülerde var. Aykut Kocaman iyi niyetli davranmış. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı emsal alınırsa, (Otto Bariç olayı). Beşiktaş hakem kararı olmadan sahayı terk etmişti. Hükmen 3-0 mağlup olmalıdır. Görüntü açık. Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Şenol Güneş'in ardından giderek ismen Şenol hocayı geri çağırıyor. Bu kadar açık. Kalkavan durumu kurtarmak için maddeye uygun olmayan bir harekette bulunarak maçı tatil ediyor. Olaylara Beşiktaşlı futbolculara neden oluyor.

Birinci tezimiz Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyeti. Kalkavan iki madde sayıyor, seyirci olayları ve misafir takım teknik direktörünün aldığı yara. Beşiktaşlı futbolculara ve Şenol Güneş'e "Sahaya gelin" işareti yapıyor. İkinci gerçek; Kalkavan ne diyor, "Misafir takım teknik direktörünün aldığı yaradan dolayı maçı tatil ettim" diyor. Kalkavan, gözlemci Vahap Şimşek'ten 5 dikiş atıldığını öğreniyor. Dolayısıyla raporlar esas alınacaksa müsabaka temsilcisi Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını görmemiş. Burada Vahap Şimşek'le Mete Kalkavan'ın raporları biribiriyle uyuşmuyor. Diğer temsilcilerin raporunda da Şenol Güneş'in başına dikiş atıldığı yazmamamaktadır. Dolayısıyla temsilcilere haber vermeden Şenol Güneş'in başına dikiş atılmıştır. Mete Kalkavan bunları Vahap Şimşek'ten öğrendiğini raporuna yazmıştır ancak Vahap Şimşek bu olayları kendi raporuna yazmamaıştır. Tatil edilen Arsinspor maçında da hakem hem oyuncuyu görüyor hem de tarafsız olduğuna inandığı 112 Acil doktoruna soruyor ama Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan ve temsilciler hiçbirini görmüyor.