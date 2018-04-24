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Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundı

Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz perşembe günü oynanan ve olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşen basın toplantısında Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili barkovizyon izlettirildi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: BEŞİKTAŞ SAHAYI TERK ETMİŞTİR

"Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Oğuzhan da teşvik ediyor. Bu kadar açık bir görüntü. Medya olayı bambaşka bir olay gibi sunmaya çalışıyor. Üç yalanın hangisi bu görüntülerde var. Aykut Kocaman iyi niyetli davranmış. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı emsal alınırsa, (Otto Bariç olayı). Beşiktaş hakem kararı olmadan sahayı terk etmişti. Hükmen 3-0 mağlup olmalıdır.

Görüntü açık. Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Şenol Güneş'in ardından giderek ismen Şenol hocayı geri çağırıyor. Bu kadar açık. Kalkavan durumu kurtarmak için maddeye uygun olmayan bir harekette bulunarak maçı tatil ediyor. Olaylara Beşiktaşlı futbolculara neden oluyor.

Birinci tezimiz Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyeti. Kalkavan iki madde sayıyor, seyirci olayları ve misafir takım teknik direktörünün aldığı yara. Beşiktaşlı futbolculara ve Şenol Güneş'e "Sahaya gelin" işareti yapıyor. İkinci gerçek; Kalkavan ne diyor, "Misafir takım teknik direktörünün aldığı yaradan dolayı maçı tatil ettim" diyor. Kalkavan, gözlemci Vahap Şimşek'ten 5 dikiş atıldığını öğreniyor. Dolayısıyla raporlar esas alınacaksa müsabaka temsilcisi Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını görmemiş.

Burada Vahap Şimşek'le Mete Kalkavan'ın raporları biribiriyle uyuşmuyor. Diğer temsilcilerin raporunda da Şenol Güneş'in başına dikiş atıldığı yazmamamaktadır. Dolayısıyla temsilcilere haber vermeden Şenol Güneş'in başına dikiş atılmıştır.

Mete Kalkavan bunları Vahap Şimşek'ten öğrendiğini raporuna yazmıştır ancak Vahap Şimşek bu olayları kendi raporuna yazmamaıştır.

Tatil edilen Arsinspor maçında da hakem hem oyuncuyu görüyor hem de tarafsız olduğuna inandığı 112 Acil doktoruna soruyor ama Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan ve temsilciler hiçbirini görmüyor.

Mete Kalkavan hiçbir şekilde Şenol Güneş'in kafasının yarıldığını, dikiş atıldığını görmemiştir. Maçı tatil etmesi hukuka uygun değildir. Emsal kararlar baz alınırsa; maç kaldığı yerden tekrarlanmalıdır. UEFA sopası artık ürkütücü olmamaktadır. Bunun yapana da faydası yoktur. Etkileme gücü de yoktur.

(Kayserispor maçında Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler ve teknik direktör Aykut Kocaman'a 1461 Trabzon maçında atılan taş, Beşiktaş-F.Bahçe maçında Fernandao'nun sevinci sırasında Mehmet Topal'ın başının yarıldığı an, Trabzonspor-Sivasspor maçında Sivasspor kaleci Ertuğrul'un kafasının yarıldığı an gösterildi.)

Bunlar yakın tarihli olaylar. Hakemlerin vermiş olduğu kararlar ortadadır. Emsal olarak kabul edilmezken, emsal karar istemek bizi çok saf sanmaktır. Şenol Güneş'in kamuoyuna derin filozofik yapısının yanında gerçek yüzünü gösterelim.

(Şenol Güneş'in eski açıklamaları gösteriliyor...)

Takdir spor kamuoyunun. Şenol hoca paraya bizden biraz farklı bir değer veriyor. Federasyon sözleşmeyi feshetmesi sonrası, Güneş 1 gün sonra ihtarname çekti. Paraya değer vermeyen hocam, 48 aylık maaşını talep etti, Tahkim Kurulu bunu reddetti. Şenol Güneş nasıl bir kini varsa bunu benden bildi. O zannediyor ki esaret sürüyor, biz bunları açıklayamayız. Benim ve Kemal Kapulluoğlu'nun günahını aldı. 15 yıl olmuş hocam kesinleşmiş Tahkim kararıyla hak etmediğin ortaya çıktı. Senin çizdiğin derin filozofiye ne kadar yakışıyor bu."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış..
seni ahlak yok.sah.üç.kağ.her türlü sahtekarlığı şikeyi yap ondan sonra kupa iste sapını verecekler sana
Sizide ŞAMPİYON İLAN ETSİNLER.... Terbiyesizler. TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASISINIZ....
israil deki aglama duvarina git ora senin yerin
yuzsüz soytarı yav bunlar
bu maç tatil olur ve fener hükmen yenik sayılırsa yüzyılın haksızlığı olur. bundan çok daha vahim yüzlerce maç var.
oldu canım beşiktaşada 6-7 maç saha kapama verin tam olsun bunları şekip şekip bırakacan
bir galatasaraylı olarak mantıklı buluyorum
VALLAMI ...KAFA YARILSIN MAÇA DEVAM MI EDİLSİN DİYORSUN....NE KADAR APTALCA....SAÇMA SAPAN BİR FİKİR...YENİLDİNİZ İŞTE KABUL EDİN...
la alın sizin olsun süt kupası,amma ağladınız ha.kan yokmuş yara yokmuş,hakem raporunda yazdığı halde hala utanmadan çekildi diyorsunuz.iki kadıköy maçındada bariz golümüz ofsayt diye verilmiyor.şenol güneş değil önce siz eziklik psikolojisinden kurtulun.sesiniz çok çıkıyor suçluluk psikolojisinden sanırım.
Yüzsüzlüğünde bu kadarı. TS maçında ersın yanal soyunma odasına kaçtı, futbolcularda peşine ancak TS hükmen mağlup sayıldı. FB kendi sahasında sahaya yabancı madde atıyor rakip teknik direktörün kafasını yarıyor ve utanmadan BJK mağlup sayılmalı diyor. Şikede de aynısını yaptılar. şikeyi yaptılar hiçbir telefon görüşmesine itiraz etmediler, bu konuşmalar sahte demediler, ekleme var demediler. sonra çıkıp bize kumpas kuruldu dediler. Neydi kumpas bunlar usulsüz dinlenmiş. Usulsüz dinlenmiş olmaları o konuşmaları yapmadıkları anlamına gelmiyor ancak bunu fbliler anlamıyor. Bunlarda şov yapıyor..
ali şen.yıl 1996..trabzon da bir taşla iki kuş vurdum......yıl 2004 hakem cem papila .....azize yıldırım. yıl 2011..maç saha da kazanılmıyor....yavuz hırsız evsahibini bastırır misali......yesinler sizin flimlerinizi...2010...2011 yılı ŞAMPİYONU TRABZONSPOR dur..AVRUPA dan TESCİLLİ...yakın da türkiye de vizyon da bekleyin.....
yavuz hırsız evsahibini bastırırmış
Şekip Mosturoğlu "Dolayısıyla temsilcilere haber vermeden Şenol Güneş'in başına dikiş atılmıştır." diye bir beyanat veriyor. Sağlık ekipleri, acil tıbbi müdahale için temsilciden izin mi alacaktı? Böyle saçmalık olur mu?
he he aynen öyledir :))) bunlar neyin kafasını kullanıyor
aynen korkak beşiktaş kancık gibbi kaçtı olayları sulandırdı tamam yapan eşşeklik yaptı çalkmak attı ama tolga denen terbiyesize attı şenola geldi, Maşallah oda hiç bişey yokken nemaya çevirdi ayakta olan adam içerde yok dikiş atmalar yok sedyeler ulen beşiktaş ne rezilsin sahayı terk ettiği için fener 3-0 hükmen galiptir
ayrıca bjk 1 sene kupadan men edilmelidir. bakınız otto bariç olayı.
EFENDİLİK BİZDE KALSIN TAMAM TAMAM HÜKMEN 3-0 GALİPSİNİZ EZİK FENEVLİLER
utanmazlar hakemden ali aydın gibi cesur olup sizi kurtarmasını beklediniz ama yemedi asıl sizi futboldan men etmeliler bak o zaman Türk futbolu nasıl şahlanıyor
FENERLİLER PROVAKASYONDAN BAHSEDİYOR , KOMPLOLARDAN BAHSEDİYOR. HAYIR KARDEŞİM FENER BAHÇE AHLAKSIZ BİR TAKIM İNSANLIAĞINI KAYBETMİŞ BİR TAKIM. BEN Mİ DEDİM SAHAYA OYUNCULARA HERŞEYİ ATIN , BEN Mİ DEDİM TEKNİK HEYETİ YARALAYIN. BİRAZ İNSAN OLACAKSINIZ YAPTIKLARINIZDAN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ.
şenol golleri yiyorsun
al işte bu zamana kadar hiç konuşmayan azizin yalakası @7ye kornerlerde atılan maddelere ne diyosun sayılmayan gole ne dıyosun dün mac boyunca ŞENOL GÜNEŞe edilen küfürlere ne diyosun onlar sayılmaz değilmi kıvrak olmayın adam olun dıycemde kıvraklık kanınıza işlemiş milleti tahrık eder cekılırsınız köşenize adamlığınız bu kadar yapcak bişey yok
Olayı Beşiktaş mı çıkardı?
nasıl tff yi etkileriz ve kurtarırız çabaları yemiyoruz efendiler yemiyoruz sizin ne olduğunuzu dünya biliyor gizlenmişiniz bir oparesyon yapılıyor perdesinin arkasına ne olsa oraya bağlıyorsunuz ya siz kimsiniz kendinizi ne sanıyorsunuz da böyle filmlere giriyorsunuz :)
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