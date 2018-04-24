Vincent Janssen geri döndü

Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş mücadelesinde ve ligde oynanan Sivasspor maçında da kulübede olan Janssen, dünkü Antalyaspor karşılaşmasının 72. dakikasında Roberto Saldado’nun yerine oyuna dahil oldu. Janssen, kaldığı süre boyunca konuk ekibin savunmacılarına zor anlar yaşattı.
Mehmet Topal’da sıkıntı yok
Antalyaspor ile oynanan mücadelenin ilk 11’inde sahneye çıkan Mehmet Topal, yürekleri ağza getirdi! İlk yarıda bir pozisyonda yerde kalan tecrübeli futbolcunun ikinci devreye çıkamayacağı düşünüldü. Fakat Topal, kendisini iyi hissederek, canla başla mücadele etti ve takımının 3 puan almasında arkadaşları gibi önemli rol oynadı.
Aykut Kocaman kadroyu bozmadı
Fenerbahçe, hafta içi kupa maçında Beşiktaş’la oynanan karşılaşmanın ilk 11’ini bozmadı. Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Sivasspor maçında da aynı 11’i sahaya sürmüştü. Kalede Volkan’a şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali’den kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Dirar ile Aatif’ı kullandı. Santrfor arkasında Giuliano oynarken, ileri uçta Soldado yer aldı.
(FANATİK)
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