Josef, Giuliano ve Janssen Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

Josef de Souza, bir gollerinin hakem hatasıyla verilmediğini söylerken ''Kesinlikle maça çok iyi başladık. İki erken gol bulduk fakat daha sonra ritmimiz düştü. Bir golümüz hakem hatasıyla verilmedi. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık ve galibiyeti aldık'' ifadelerini kullandı. 'İhtiyacımız olan...' Josef, son olarak şampiyonlukla ilgili ''Maalesef bugün fazla hata yaptık ama önemli olan bugün kazanmaktı. Mücadeleye devam ediyoruz. Taraftarımız bugün stadı doldurdu ve bizi çok iyi destekledi. İhtiyacımız olan şey bu. Açık konuşmak gerekiyor. Evimizde oynadığımız Akhisar maçından sonra kontrol bizden çıktı diyebilirim ama şampiyonluk yarışında finale kadar devam edeceğiz'' dedi.

Giuliano önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirirken, kalan maçlar hakkında konuştu.

İşte Giuliano'nun maç sonundaki sözleri...

''Takımımızın tebriği hak ettiği bir akşam oldu. Zor bir akşamdı ama kendi sahamızda doğruları yaparak kazanmayı başardık. İnancımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gerkeen de bu zaten. Üzerimize düşeni yapıp sezon sonu ne olacağını göreceğiz.''

Janssen: Futbol oynamayı özledim

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Janssen, şampiyonluk yarılı hakkında da konuştu.

Dönüşüyle ilgili konuşan Hollandalı ''Futbol oynamayı, antrenman yapmayı çok özledim. Döndüğüm için mutluyum. İlk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşadım. Takımıma yardımcı olmaya devam etmek istiyorum'' dedi.

Çekinmeden oynadığını söyleyen Janssen ''Hiçbir zaman korkmadım. Ben öyle oynamayı sevmem'' şeklinde konuştu.

Hollandalı yıldız şampiyonluk yarışıyla ilgili de ''Dört final maçımız var. Tek yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp beklemek. Öz güvenimiz yerinde. Böyle devam edip beklemeliyiz'' ifadelerini kullandı.