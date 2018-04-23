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Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Şenol Güneş'e küfretmesi terbiyesizliktir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2018 22:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maç sırasında Ahmet Çakar, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe taraftarının Şenol Güneş'e ettiği küfürleri 'terbiyesizlik' olarak yorumladı.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Şenol Güneş'e küfretmesi terbiyesizliktir

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşma oynanırken, Ahmet Çakar'dan bir tepki geldi.

Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında Şenol Güneş ve Beşiktaş'a küfür etmesine Ahmet Çakar tepki gösterdi.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Kadıköy'deki küfürlerle ilgili ''Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca Şenol Güneş ve Beşiktaş'a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir'' mesajını paylaştı.

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Fenerbahçe taraftar ahmet çakar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hadi oradan kupa maçını manuple eden provakosyon yapan şenol güneş ve tolga dır.sen önce onu konuş yalaka.Kupayı alamayacagını anlayınca pislik yaptılar önce onları konuş.Federasyon bu iki provakotörü kesinlikle cezalandırması lazım.
FEDERASYON UYUMA.FENERE EN AĞIR CEZAYI VER...YKKSA O KÜFÜRLERİN BİR KISMINDAN SANA DA DÜŞECEK...
şenol güneşkufuredenlerın babası
vahap beyaz ahmet çakar...))........fenerbahce seyircisinin ettiği kufur terbiyesizlik olabilir...her fırsatta fenerbahceye kinini açığa vuran şenol efendi çok mu ahlaklı??..milli maçta gs li seyircilerin volkan emreye kufur etmeleri çok mu terbiyeliydi de..kufur yememek için stadı terkeden volkan ve emre ödül larak milli takımdan kesildiler..şenol luzumsuz konuşmasa bunlar asla olmazdı ...demekki konuşurken biraz dikkat etmeli insan..
boş yapma şaklaban....
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