Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışmalara neden oldu

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışmalara neden oldu.
Mücadelenin 24. dakikadasında sağ kanattan açılan orta sonrasında kafalardan seken topu Neustadter ağlara gönderdi. Ancak hakem Josef'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
Yaşanan bu pozisyon Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.
Eski hakem Deniz Çoban da pozisyonu sosyal medya hesabından değerlendirirken ''Ofsayt mı değil mi diye bakmaya gerek yok... Topla son oynayan Antalyalı... Net gol gitti!..'' ifadelerini kullandı.
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