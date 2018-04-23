SPOR

Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışmalara neden oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında 24. dakikadaki sayılmayan golü tartışmalara neden oldu. Neustadter'in kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmazken taraftarlar, karara büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışmalara neden oldu

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin 24. dakikadasında sağ kanattan açılan orta sonrasında kafalardan seken topu Neustadter ağlara gönderdi. Ancak hakem Josef'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Yaşanan bu pozisyon Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Eski hakem Deniz Çoban da pozisyonu sosyal medya hesabından değerlendirirken ''Ofsayt mı değil mi diye bakmaya gerek yok... Topla son oynayan Antalyalı... Net gol gitti!..'' ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tüpçü mhk ye talimat vermiş 8taşı şampiyon yapın. Şampiyonlar ligine gidip para kazansınlarki bana olan borçlarını ödesinler diye
NET OFFSIDE
haftalardır ağlayan beşiktaş taraftarlarının şunlar olurken ki suskunluklarına da hayranım...
Ofsayt değil ama deniz çoban hakem mi ki onun görüşünü yazıyorsunuz. Onu iş başındayken de çok gördük...
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışmalara neden oldu

Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışmalara neden oldu

Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

Aziz Yıldırım olay derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

Aziz Yıldırım olay derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!

Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması

Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması

Sadettin Saran, Fenerbahçe forması hediye etti

Sadettin Saran, Fenerbahçe forması hediye etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.