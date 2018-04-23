Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

Fenerbahçe tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.
Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.
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