Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

Fenerbahçe tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.