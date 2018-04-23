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Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2018 20:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'te tepki!

Fenerbahçe tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.

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Fenerbahçe şenol güneş taraftar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allahın cezasi fitne fesat yuvası o yaptıklarının hazırladığınız tiyatronun bedelini ahirette ödersiniz Tüpüyle birlikte tabi
Papazın enikleri bağırmış yine.
tepki değil küfürler yağıyor.
Akıllı ol Şemal bak taraftar kızgın
elde avucta birşey kalmayınca böyle olur eglencelerı kumpascıların
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