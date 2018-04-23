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Aziz Yıldırım olay derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, kupadaki olaylı derbi maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündemle ilgili 24 Nisan Salı günü bir açıklama yapacak.

Aziz Yıldırım olay derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuşması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14.00’de bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tff çarşamba toplanıyor bu salı açıklama yapıp baskı altına alacak.
Algıcı aziz,en büyük kumpasçı sensin,şike yapanda,kulübü mahvedende
hayırlı işler hadi bakalım silahşörler iş başına nasıl sıyrılcaksınız bu işten tüm türkiye gördü olanları merakla bekliyoz
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