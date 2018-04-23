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Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, eski oyuncusu Mateja Kezman'ın geçtiğimiz yıllarda önerdiği Sergej Milinkovic-Savic'i reddetti. Sergej Milinkovic-Savic'in şimdiki değeri tam 100 milyon euro!

Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!

Kariyeri boyunca Chelsea, Atletico Madrid, PSG ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen Sırp golcü Mateja Kezman, 2012 yılında futbolu bırakmış ve menajerliğe başlamıştı. Mateja Kezman'ın en büyük keşfi de bugün Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic oldu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mateja Kezman, 18 yaşında keşfettiği Sergej Milinkovic-Savic'i ilk olarak eski takımı Fenerbahçe'ye önerdi. Buna karşın Fenerbahçe, Savic'i beğenmedi ve "Bizde oynayacak seviyede değil" dedi. Bir sezon sonra Belçika'nın Genk kulübüne 1 milyon euroya transfer olan Savic, oradan da sadece bir sezon sonra 18 milyon euroya Lazio'ya transfer oldu.

"100 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA SATMAM"

Bugün piyasa değeri 70 milyon euronun üzerinde olan Sergej Milinkovic Savic için Lazio'nun istedği bonservis bedeli ise 100 milyon euro! (500 milyon TL) Lazio Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Savic'in 100 milyon eurodan aşağıdaki tekliflere kapalı olduğunu söyledi.

Manchester United, PSG gibi dev takımların peşinde olduğu Sergej Milinkovic-Savic'in yaz transfer döneminde büyük bir bonservis bedeli karşılığında büyük kulüplerden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Futbol Arena)

Sergej Milinkovic-Savic

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Sergej Milinkovic-Savic mateja kezman

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