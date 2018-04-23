Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyun durduğu sırada muz yerkenki görüntüleri ekrana gelen Hasan Ali söylentilere cevap verdi. Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti.

Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)