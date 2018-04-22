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Sadettin Saran, Fenerbahçe forması hediye etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale’den gelen minik misafirlere Saran Group tarafından Fenerbahçe forması hediye edildi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe forması hediye etti

2000 yılından bu yana başarılı öğrenciyi İstanbul gezisiyle ödüllendiren Saran Group’un bu yılki konukları; İstanbul Akvaryum, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, İstanbul Vialand, Sultanahmet Cami,

Ayasofya Müzesi, Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Darıca Hayvanat Bahçesi gibi simge yerleri gezerken aynı zamanda Boğaz Turu yaptılar. Sadettin Saran’a çok teşekkür eden Derya Uluğ, “Çok faydalı işler yapıyor. Çocuklar sizlere tavsiyem, doktor ya da öğretmen olmanız şart değil ama her zaman sevdiğiniz işi yapın” diye konuştu.

Sadettin Saran: “Hayallerinizin sınırlanmasına izin vermeyin”

Derya Uluğ’a teşekkürlerini sunan Saran, “Onun da dediği gibi sevdiğiniz işi yapın. Ben devlet memuru çocuğu olarak Kırıkkale’den çıktım. Siz daha iyisini yaparsınız. Hedeflerinize ulaşmak için pes etmeyin. Kimsenin sizin hayallerinizi sınırlamasına müsaade etmeyin. İyi insan, Atatürkçü gençler olarak yetişin” dedi.
Etkinlik sonrasında Kırıkkale’den gelen minik misafirlere Fenerbahçe forması hediye edildi.

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Fenerbahçe Sadettin Saran kırıkkale

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