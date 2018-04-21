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Fenerbahçe'den Beşiktaş başvurusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Stadın tepesindeki yüksek çözünürlüklü kamera görüntülerini inceleyen Fenerbahçe, rakip oyuncuların hakem Mete Kalkavan'den önce soyunma odasına gittiklerini tespit etti

Fenerbahçe'den Beşiktaş başvurusu

Kadıköy'de oynanan olaylı derbinin yankıları sürerken, tatil edilen maçla ilgili olarak Fenerbahçe savunmasını hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun çarşamba günü konuyu çözüme kavuşturması beklenirken, F.Bahçeliler ellerinde görüntüleri yetkili mercilerle paylaşma kararı aldılar.

Ülker Stadı'nın tepesinde bulunan yüksek görüntü kalitesine sahip kameralar her şeyi kayıt altına alırken, görüntülerde Beşiktaşlı futbolcuların hakem Mete Kalkavan'dan önce soyunma odasına gittiği tespit edildi. Saha içinde yaşanan karambolde hakemden izin almadan içeriye giden futbolcular tek tek belirlenirken, yapılacak savunmanın bu temel üzerine kurulacağı belirtildi. Yani sarı-lacivertliler, rakiplerinin sahadan çekildiğini öne sürüp hükmen galibiyet isteyecekler.

'TAHRİKTE BULUNDULAR'

Savunmanın bir başka ayağını da rakip futbolcuların sergiledikleri tavırlar oluşturacak. F.Bahçeliler, Tosic, Quaresma, Caner Erkin, Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga'nın tribünleri sürekli olarak tahrik ettiğini ve olayların fitilini ateşlediğini belirtecek.

Geçmiş dönemde hem Beşiktaş hem G.Saray hem de Trabzonspor deplasmanlarında başlarına gelen olayları da dosyaya ekleyecek olan sarı-lacivertliler, görüntüler ve fotoğraflarla kendilerini savunup o karşılaşmalarda mücadelelerin devam ettiğinin altını çizecek. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Beşiktaş

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