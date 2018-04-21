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Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a şok sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbide yaşananları yardımcılarıyla yaptığı toplantıda değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu büyük üzüntü yaşarken, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, "İkinci devrenin başlaması ile birlikte Beşiktaş'ın tek amacı Fenerbahçe'yi provoke etmek ve eksiltmekti" dedi.

Aykut Kocaman derbide yaşananları değerlendirdi

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Tecrübeli teknik adam, "Kayserispor maçında ikinci devre Volkan'a sürekli yabancı maddeler atılıyordu. Kupanın ilk maçında Beşiktaş'a gol attığımızda Mehmet Topal'ın kafası sahaya atılan maddelerle yarıldı oyuna devam ettik. Hasan Çetinkaya'nın kafasından kanlar aktı. Final bize doğru giderken sahaya atılanlara hiçbir şekilde anlam veremedik. Burada başka bir durum var" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Kayserispor maçında ikinci devre Volkan'a sürekli yabancı maddeler atılıyordu. Kupanın ilk maçında Beşiktaş'a gol attığımızda Mehmet Topal'ın kafası sahaya atılan maddelerle yarıldı oyuna devam ettik. Hasan Çetinkaya'nın kafasından kanlar aktı. Final bize doğru giderken sahaya atılanlara hiçbir şekilde anlam veremedik. Burada başka bir durum var" diye konuştu.
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VOLKAN DEMİREL: BRAVO HOCAYI ALKIŞLAYIN

VOLKAN DEMİREL: BRAVO HOCAYI ALKIŞLAYIN
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Fenerbahçeli Volkan Demirel, Şenol Güneş hastaneye götürülürken tecrübeli teknik adamın bilinçli bir şekilde ve herhangi bir darbe almadığını belirterek soyunma odası koridorlarında duruma tepki gösterdi.

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Şenol Güneş hastaneye götürülürken tecrübeli teknik adamın bilinçli bir şekilde ve herhangi bir darbe almadığını belirterek soyunma odası koridorlarında duruma tepki gösterdi.
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"Bravo, alkışlayın hep beraber… Bravo…" diye bağıran Volkan daha sonra takımının soyunma odasına gitti. (HÜRRİYET)

"Bravo, alkışlayın hep beraber… Bravo…" diye bağıran Volkan daha sonra takımının soyunma odasına gitti. (HÜRRİYET)
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