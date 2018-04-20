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Ali Koç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. Ali Koç, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı.

Söyleşi öncesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki kokteylde Dernek Başkanı Mert Sayın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Koç, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıp 57'nci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi, yazık oldu. Bunu hak etmedik. Bugün buradaki toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız" dedi.

"FAZLA BİRŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"
Ali Koç'un derbide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplantıya katılmak istemediği, danışmanlarıyla yaptığı görüşme sonrası Marmaris, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Denizli ve Aydın'dan gelen üyeler olduğu için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Yaklaşık 200 Fenerbahçeli üyenin ellerinde sarı-lacivertli bayraklar ve Fenerbahçe Marşı'yla karşıladığı Koç, herkesin elini sıkıp, hal hatır sordu. Kokteylde sanatçı Selçuk Alagöz'ün yazıp bestelediği söz ve müziğini yaptığı Fenerbahçe 100. yıl Marşının CD'si, Koç'a hediye edildi. Koç'un olaylı derbi nedeniyle çok gergin ve üzüntülü olduğu görüldü. Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan, kendisine derbi gerginliği de sorulan Koç, "Fazla birşey söyleyecek durumda değilim" diye konuştu.

"DÜN AKŞAMKİ MAÇIN YANSIMALARI ÇOK FAZLA YERLERE ÇEKİLECEK"
Ali Koç, olaylarla ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik. Bugün toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız. Çünkü dün akşamki maçın yansımaları çok fazla yerlere çekilecek. Buna prim vermemek gerekir. En çok soğukkanlı, mantıklı ve sakin olduğumuz bir dönem. Kim acele eder konuşursa, yanlış yapar. Bu nedenle bugünkü toplantıyı da iptal etmek istiyordum. Ama çok değerli üyelerimiz, çok uzun yollardan geldiler. Bu nedenle toplantıya katılıp, kısa bir konuşma yapıp dönmek istiyorum. Mümkünse de üyelerimizden bu konu üzerinde yanlış yorumlar yapılmamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Üyelerin yanlarında getirdiği atkı, forma ve bayraklaları imzalayan Koç, dernek üyeleriyle otelden ayrıldı. (DHA)

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ali koç Fenerbahçe Beşiktaş

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