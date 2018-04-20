İşte Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne verilen cevap: "Dün gece yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliği’nin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz. 3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi, olaylara bakış açıları yalnızca ‘görmek istedikleriyle’ sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı ‘yanılma duygusu’ içerisinde olacaktır.
Evimizde gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek; yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?
Kulüpler Birliği Vakfı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayları kınadı. Vakfın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi şiddetle kınıyor, Beşiktaş Kulübünün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için el birliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız. Ayrıca asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor, tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."
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