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Alişan'dan olay derbi iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la karşı karşıya geldiği olaylı derbinin ardından ünlü sanatçı Alişan, Twitter hesabından çarpıcı iddiada bulundu

Alişan'dan olay derbi iddiası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği olaylı maç sonrası Alişan, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Olaylı derbiyi stattan takip eden ünlü sanatçı, çıkan olayların biliçli bir şekilde meydana getirildiğini ve bu olayların çıkmasına sebep olanların Fenerbahçe taraftarı olamayacağını iddia ederek, "Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra polis araçlarını kim yaktıysa, Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa, Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa, Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

alişan

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Fenerbahçe Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ya değilse ne yapcan Alişan?
metin bekar sende fetöcüsün rengini belli ettin
ne konuşuyon sen boş kafalı...? yok orayı yakan yok kursun sıkan yok para atan .kardeşim işkembeden konuşma agzınla konuş. şunumu diyon bu işi fenerliler degil fetöcüler mi yaptı diyorsun. yada ali koç mu yaptırdı. yada aziz mi yaptırdı bunu net konuş. insanlar bilsin tahminle şu yaptı bu yaptırmış olabilirle olmaz. spor yasası şunu der: o müsabakanın oynanacagı yerin tüm güvenlik saglık ulaşımın ev sahibi saglıyacaktır .bunda güvenlik önlemini alamayan takım fenerdir .gerisi teferruat tır.
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