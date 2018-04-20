Alişan'dan olay derbi iddiası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği olaylı maç sonrası Alişan, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Olaylı derbiyi stattan takip eden ünlü sanatçı, çıkan olayların biliçli bir şekilde meydana getirildiğini ve bu olayların çıkmasına sebep olanların Fenerbahçe taraftarı olamayacağını iddia ederek, "Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra polis araçlarını kim yaktıysa, Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa, Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa, Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.