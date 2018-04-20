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Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylar sırasında saha kenarındaki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgası!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgasını vurdu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylar sırasında saha kenarındaki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti.

Tribünden Beşiktaşlı futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e yabancı madde yağarken, Hasan Ali Kaldırım'ın muz yemesi kameralara takıldı. Saha içinde futbolcular arasındaki gerginlik, Şenol Güneş'in başına yabancı madde gelmesi ve tribünlerin öfkesinin devam ettiği sıralarda çekilen görüntü, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
hasan ali kaldırım Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sığır her yerde sığır işte... yer zaman farketmez
Fb muz cumhuriyeti resmilesti
e ne var bunda
ac bırakmışlar ayıyı..
h ali naapsın
Ne yapsın adam odamı olaylara karışsaydı
Gidip kavga mı etsin güvenlik gibi kavgayımı ayırsın ne guzel adam sakin kalmış
Ortada bi film olunca meyvesini yiyerek izlemis iste cok dogal. #adamsinHasanAli
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