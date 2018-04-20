Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgası!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgasını vurdu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylar sırasında saha kenarındaki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti.
Tribünden Beşiktaşlı futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e yabancı madde yağarken, Hasan Ali Kaldırım'ın muz yemesi kameralara takıldı. Saha içinde futbolcular arasındaki gerginlik, Şenol Güneş'in başına yabancı madde gelmesi ve tribünlerin öfkesinin devam ettiği sıralarda çekilen görüntü, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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