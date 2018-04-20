Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'ye tarihi ceza

İşte Fenerbahçe'nin alacağı tarihi ceza!

1 / 24 Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçının yarıda kalması sarı-lacivertli kulübe pahalıya patlayacak.

2 / 24 Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek.

3 / 24 Ceza bununla da sınırlı kalmayacak... Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek.

4 / 24 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından...

5 / 24 maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

6 / 24 Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde...

7 / 24 “Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir.

8 / 24 Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.

9 / 24 Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde müsabakanın başka bir günde...

10 / 24 yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...

11 / 24 Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi. (Milliyet)

12 / 24 ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA NE ATILDI? | Bu arada Hürriyet'e konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

13 / 24 Abdurrahman Arıcı gördükleri ve kendisine gelen raporda yer alacak bilgilerle ilgili şunları söyledi:

14 / 24 "Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı.

15 / 24 O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi.

16 / 24 Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.

17 / 24 Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir.

18 / 24 İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.

19 / 24 Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi.

20 / 24 Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.

21 / 24 Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı.

22 / 24 Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya geldi.

23 / 24 Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti.