Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'ye tarihi ceza
İşte Fenerbahçe'nin alacağı tarihi ceza!
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçının yarıda kalması sarı-lacivertli kulübe pahalıya patlayacak.
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Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek.
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Ceza bununla da sınırlı kalmayacak... Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından...
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maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.
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Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde...
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“Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir.
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Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.
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Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde müsabakanın başka bir günde...
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yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...
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Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi. (Milliyet)
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ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA NE ATILDI? | Bu arada Hürriyet'e konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Abdurrahman Arıcı gördükleri ve kendisine gelen raporda yer alacak bilgilerle ilgili şunları söyledi:
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"Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı.
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O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi.
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Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.
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Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir.
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İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.
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Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi.
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Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.
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Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı.
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Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya geldi.
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Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti.
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Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti."
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