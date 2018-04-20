SPOR

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yarıda kalması Fenerbahçe'ye pahalıya patlayacak. İşte Fenerbahçe'ye gelecek tarihi ceza...

Fenerbahçe'ye tarihi ceza

İşte Fenerbahçe'nin alacağı tarihi ceza!

1 / 24

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçının yarıda kalması sarı-lacivertli kulübe pahalıya patlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçının yarıda kalması sarı-lacivertli kulübe pahalıya patlayacak.
2 / 24

Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek.

Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek.
3 / 24

Ceza bununla da sınırlı kalmayacak... Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek.

Ceza bununla da sınırlı kalmayacak... Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek.
4 / 24

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından...
5 / 24

maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.
6 / 24

Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde...

Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde...
7 / 24

“Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir.

“Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir.
8 / 24

Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.

Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.
9 / 24

Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde müsabakanın başka bir günde...

Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde müsabakanın başka bir günde...
10 / 24

yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...

yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...
11 / 24

Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi. (Milliyet)

Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi. (Milliyet)
12 / 24

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA NE ATILDI? | Bu arada Hürriyet'e konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA NE ATILDI? | Bu arada Hürriyet'e konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.
13 / 24

Abdurrahman Arıcı gördükleri ve kendisine gelen raporda yer alacak bilgilerle ilgili şunları söyledi:

Abdurrahman Arıcı gördükleri ve kendisine gelen raporda yer alacak bilgilerle ilgili şunları söyledi:
14 / 24

"Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı.

"Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı.
15 / 24

O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi.

O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi.
16 / 24

Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.

Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.
17 / 24

Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir.

Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir.
18 / 24

İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.

İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.
19 / 24

Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi.

Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi.
20 / 24

Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.

Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.
21 / 24

Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı.

Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı.
22 / 24

Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya geldi.

Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya geldi.
23 / 24

Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti.

Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti.
24 / 24

Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti."

Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

Şenol Güneş'i yaralayan kişi belli oldu

Şenol Güneş'i yaralayan kişi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 31 yorum
çirkef fener herzaman aynı. hiçbir derbide çirkeflik yapmadan futbol oynayamaz hale geldiler
Saha,skor,seyirci avantajı ve ayrıca rakip on kişi iken FB taraftarının böyle bir şey yapması mantıklı değil.
Yüzlerce kamara var. Atılan cisim belli. PERUK. Provakatörle maç alınacaksa; alın başınıza çalın. Türkiyede hiç bir maç tamamlanmamalıydı vede bundan sonrada tamamlanamaz.
şenol güneşin kafasına atılan şeye bakarmısınız forma veya tişort dıyolar:))))yanı kılıf şimdiden hazır cezayı yine BEŞİKTAŞalır bence @7ye korner atarken yağan maddelerıde BEŞİKTAŞseyırcı atmıstır derler olay bıter macta kaldıgı yerden başlar ve berabere bıter bakında görün
Aziz Yıldırım haklı. Aziz yıldırım okdar mühim bir adam ki Aziz yıldırım başkanlığı bırakırsa neler olur anlatayım. 1- Amerika Türkiyeye girer. hatta israilde gelir. 2-Ekonomi çöker. 3-İç savaş çıkar Bide Alex mossad ajanıydı o yüden kovdu. Fener taraftarı daha kendisiyle nekadar alay ettirecek bu adama . Vallahi hayret. hala 3 temmuz diyor ve buna inanan fenerliler var. Gerçi 6. olduğu sezon bi futbol klübü uzun işemede, baskette şampiyon olduk dediğinde ertesi gün mutlu olanan fenerliler olmuştu. İnanın alay falan etmiyorum yazık vallahi billahi yazık. Artık derbi var diye heycanlanmıyoruz
Dikişlerin atıldığı yerde kırık yok. Formalite dikiş atılmış net ortada
böyle bir ceza verilirse fenerin ligden çekilmesi lazım.tüpcü çıkar kendi oynar.fener bu olayları yaptıracak kadar salakmı.pepe atılmış,bjk nin gol atmaya dermanı yok.avantaj fenerde.bir şerefsiz sahaya bir peruk atıyor.şenol hoca yerlerde.yazık ya.
BEN 35 YASINDA BIR BAYANIM DUSTUM VE BILEGIM 3 YERINDEN KIRILDI .....BU KADAR AGLAMADIM ......USTELİK HASTANEYE TEK BASIMA GIDIP .....TEDAVIMI OLDUM.....BE NE YAAA....BIRAZ ADAM OLUN...BEN SPORCUNUN AHLAKLISINI TERCIH EDERIM...
başka türlü elenmişti zaten bjk
eleneceğini anlayana bjk oyunları bunlar..şenol güneş'in başına isabet eden birşey yok, başında yara bere yok o dikiş o şekilde nasıl atılır(altında yara yok), gece nasıl hastanede geçirilir sanırım dr lar hipokrat yemini etmemişler. o kadar provakasyona rağmen sahaya inen taraftar bile yok..."Türkiye de futbol sadece Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur" diye boşuna denmiyor..
FEDARASYON BÖYLE BİR KARAR VEREMEZ...Maçı Beşiktaş provoke etmiştir. Kaybedecegini anlayan Şenol Güneş in planıdır bu.
AKlanır merak etmeyiniz
Gelecek sezon men edilsin de , her takim taraftari boyle olaylar sonucunda neyle karsilasacagini bilsin
şu görüntülere ne gerek vardı, yazıklar olsun be.. holiganlara bak hele..
eleneceğini anlayana bjk oyunları bunlar..şenol güneş'in başına isabet eden birşey yok, başında yara bere yok o dikiş o şekilde nasıl atılır(altında yara yok), gece nasıl hastanede geçirilir sanırım dr lar hipokrat yemini etmemişler. o kadar provakasyona rağmen sahaya inen taraftar bile yok..."Türkiye de futbol sadece Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur" diye boşuna denmiyor..
bu ulke yalandan dıkıs atılmasınıda gordu hayaldı gercekoldu onlarca batıkonlu dıkıs resmı var bırde yarıgı goreydık ıyıdı
fenerbahçe liglerden çekilmeli. bu ülkeye fazla geliyor bu takım, milli maçta bile oyuncuları isliklanan bir nefret, oyun entrika ve gizli güçler elini ayağını hala çekmedi
oh vurun abalıya...sahipsiz kulüp bulmuşken kupadan ihraç da edin,seneye ziraat kupası 2 bin kişiye oynansın...tabiki sesi çıkmayan aziz yıldırımı seversiniz..süt kupası diye küçümseyenler nasıl da bu kadar asıldı kupaya ..
Abi yemeyin beni ya .bjk, taraftarı nasıl cildirtirima gitti herşeyden biz avantajlıydik neden bole yapalım kii?senol, Tolga bu numaraları yemeyiz .ama tff art niyetli degilse maçı kaldığı yerden başlatmali.
besiktas o statdan ancak bu sekilde tur atlayarak çıkardı. o da oldu. kaleci bozuntusu embesil tolga olayi provoke etti. sonuç ortada
ibretlik tarihi ceza verilmeli maalesef ülkemizde futbol sevenler futbolu sevmiyor sadece rakibi düşman görüyor .sözde yöneticiler adeta taraftarı tahrik ederek rakip takıma baskı ve korku yaratma çabasına giriyor ve sporu katlediyor
şenol güneş sen tam bir yüz karasısın.. benim gözümde vatan hainisin!
Bir fenerli olarak geçmiş olsun diliyorum şenol hocam. Bunu yapanlar taraftar olamaz ne gerek var nedir bu öfke kardeşim hopla zıpla küfür et stres at ama bu kadarı da fazla umarım alacağı ceza örnek teşkil ederde bir daha yaşanmaz.
ben fb taraftarının bunu yapacağına inanmıyorum.bjk taraftarı yapmıştır.fenerliler niye yapsınki.zaten avantajlılar.nerden bilelim oyun olmadığını (gs lıyım)
fenerbahçeliler bir olur tff nin betonunu başlarına çökertir
böyle ilkellik böyle rezillik olmaz.fenerbahçe taraftarının tamamını asla bu işin içine katmıyorum.Ama içindeki bir gurup bu insanlara sahip çıkmayın.Bu iş fb meselesi değil.Türk futbolunun meselesi.Bu işlere katılanlar çakmak dahi atmış olsa bir daha stadlara giremesin.
şu üç günlük dünyada bir kupa için fırıldak olmaya gerek yok şenolcum mehmetcik kurşun yiyor bukadar yerlerde gezmiyor damla kan yok farketmez siz hepiniz bir tek FB o sıtada giren sahya made atanları en ağır şekilde cezalandırın çünkü onlar insan değil provoke etmek için oraya gelmiş adiler maçı fb kazanıyor rakip 10 kişi sahya made at ha tolganın türübne yürümesi fitili ateşlemiştir onuda yazın bjk fıtbolcylar maçı teyir etmeye çıktı ikinci yarı bu talimatıda fırıldak şenol verdi damla kan yok içerde beş dikiş doktorlar imkansız diyor ilaki kanar yalandan kim lömüş dimi fırıldak
tek kurtuluş buydu 8taş. Çaresiz taraftara oynadı.
emsalleri ne ise o kadar ne olacak sulu derbinin onda biri bile olmadı vodafone aranada kafası yarıldı çetinkayanın bjk ne ceza aldıysa o kadar alıcak en fazla tarihi falan değil yani okadar
malzemecisinden başkanına provakasyona gelmişler bir kere de futbol için gelin adam gibi oynayın belki yenersiniz belli mi olur Allah doğrunun yanındadır
Tarih yazıyorlar ,herkes şanla şerefle yazar bunlar böyle yazıyor.
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgası!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Hasan Ali damgası!

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fatih Demirkol'dan FB TV'de Şenol Güneş için şok sözler!

Fatih Demirkol'dan FB TV'de Şenol Güneş için şok sözler!

Josef de Souza'dan derbi tepkisi!

Josef de Souza'dan derbi tepkisi!

Aziz Yıldırım: Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde

Aziz Yıldırım: Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.