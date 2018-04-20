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Fatih Demirkol'dan FB TV'de Şenol Güneş için şok sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2018 08:30 | Son Güncelleme

FBTV spikeri Fatih Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından "Şenol Güneş'in kafasında yara olduğunu görmüyoruz. Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi" dedi.

FBTV spikeri Fatih Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından olay yaratacak ifadeler kullandı. Fatih Demirkol, "Şenol Güneş'in kafasında yara olduğunu görmüyoruz. Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin yarıda kalmasının ardından FB TV'de gündem yaratacak ifadeler kullanıldı. FBTV'de yorum yapan sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Kemalettin Şentürk, "Bir tek camia üzerinden adalet sağlanmaya çalışılıyor. Kılıfına uydurulmaya çalışılıyor. Ortada verilen çok büyük emek var. Bir camianın kupa kazanmasından bahsediyoruz. Türkiye Futbol Ligleri, Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bu bize hep yaşatıldı." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN PROVAKATİF HAREKETLERİ SONUCUNDA TATİL EDİLDİ"
FBTV Spikeri Fatih Demirkol ise "Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi. Adalet sağlanmıyor. Tek tarafa dal kesiliyor. Olay anında kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik. TFF'yi göreve davet ediyoruz, hak meselesini gözden geçirsinler. Maçın başından itibaren yaşananları incelesinler" şeklinde konuştu.

"NE OLDU DA MAÇ YARIM KALDI?"
Açıklamalarına devam eden Fatih Demirkol, "Hasan Çetinkaya'nın zamanında kafası yarıldı ve maç bitirildi. Bu kez ne oldu da maç yarım kaldı? Galatasaray ile oynadığımız sulu derbide bir sürü şey atıldı ama hakemler maçı bitirdi" dedi.

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Fatih Demirkol fb tv şenol güneş Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
TFF iflas etmiştir. Emniyeti göreve davet ediyorum. Nasıl bir tafatarlık bu ya Nerede Mustafa Kemal in askerleri ha, böyle fanatizmin allah cezasını versin. İnşaallah önce federasyon, sonra aziz ile aykut bir an önce giderler.
@cevdetadige tiyatrocu şenolu unutmuşsun
çok şükür dürüst biri çıktı,çıkarları için Fenerbahçe nin haklılığını bile söyleyemeyenlere gelsin bu açıklama
@ramazan_nelli fener bahce haklımı dıyosun o zaman tolganın annesıne kufur edılmesıde doğal dıyosun yanı tmm bende sana tolgaya edılen kufru ettım dıycemde bana yakısmaz
DOĞRU SÖYLEDİLER MAÇI BİZ Mİ TAHRİK ETTİK DAHA İLK DAKİKADA BAŞLADILAR BİZİM TRABZONDA ALİSAMİYENDE NE MAÇLARIMIZ OLDU AMA BU KADAR AĞLAMADIK......MAÇ BİZİM LEHİMİZEYDİ PİSLİĞİ YAPIP TARAFTARI KIŞKIRTAN ONLAR HAKEM NEDEN İÇERİ GİRDİ SAHAYA SEYİRCİMİ GİRDİ????????
Şu fenerliler tam sopalık
yani başka ne demesini bekliyorsunuz. Tasma kimdeyse ona göre konuşuyor..
1. Quaresma ısrarla korneri kullanmıyor, yerdeki bir yabancı cismi alıp oralarda geziyor. 8JK'LI olduğu ve maça ksten atandığı bilinen M.Kalkavan bu topçuyu uyarıp hemen korneri kullan demiyor. İŞTE TEZGAH BURADA BAŞLIYOR!! TARAFTARI TAHRİK EDİYOR VE HAKEMDE ROLÜNÜ YERİNE GETİRİYOR. 2. Korner atışında daha sahaya bir kaç cisim atıldı diye DAHA İLK YABANCI CİSİMDE saha komserini çağırıp uyarı verilmesi OLAYIN TAMAMEN TEZGAH OLDUĞUNU , HAKEM BOZUNTUSU VE FUTBOLCU BOZUNTUSU 8JK'LILARIN BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNİ GÖSTERİYOR.
@ferrik33 çok güzel yorum yapmmısın tam kendine size fenere yakısır bı yorum olmuş yakışır sana ve senin gibilere
mal
Çok net söylüyorum taraftarından yönetimine kadar sizin kadar rezil bir takım daha görmedim 3 kere korner atacak adama korner attırmadınız onlar da mı tahrikti hemen nasıl mağdur yerine koyuyorsunuz diyelim ki taraftar fener taraftarı değildi ulan 2. yarı geldi diğer yerdede aynı mevzu şampiyon olamayınca polis arabası yakan karaktersizlersiniz siz hiç masum rolüne yatmayın zırlamayın bir kere de adam olun diyin ki bizim taraftarımız yanlış yaptı diyin bunu diyecek mertlik yok sizde siz anca çiftkeflik ve eyyamcılıkla maç kazanabilirsiniz hakem olmasa ligte 6. 7. sıralarda sürünürdünüz.
1. Quaresma ısrarla korneri kullanmıyor, yerdeki bir yabancı cismi alıp oralarda geziyor. 8JK'LI olduğu ve maça ksten atandığı bilinen M.Kalkavan bu topçuyu uyarıp hemen korneri kullan demiyor. İŞTE TEZGAH BURADA BAŞLIYOR!! TARAFTARI TAHRİK EDİYOR VE HAKEMDE ROLÜNÜ YERİNE GETİRİYOR. 2. Korner atışında daha sahaya bir kaç cisim atıldı diye DAHA İLK YABANCI CİSİMDE saha komserini çağırıp uyarı verilmesi OLAYIN TAMAMEN TEZGAH OLDUĞUNU , HAKEM BOZUNTUSU VE FUTBOLCU BOZUNTUSU 8JK'LILARIN BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNİ GÖSTERİYOR.!!!
@ferrik33 KUDURRRRR EZİK FENEVLİ AKŞAM MAÇI TATİL ETTİRMESEYDİNİZ SİZE BİR 17 NİSAN FACİASI DAHA YAŞATACAKTIK ZUHAHAHAHAHAAAAAA
@ferrik33 tezgahmısizifutbolliginden atacanozaman akıl
@ozerkaya1155 AZ TİNER İÇ! EZİK!
Fatih Demirkol sana söze gerek yok sen anlarsın ne gerek olduğunu
Spiker söylediklerine kendisi inanıyorsa başka bir dünyada yaşıyor, yada gözleri kör olmuş haberi yok..
la bu fenerlilerde hiç mi akıl yok yok şu maçda sular atılmış mac durmamış yok bu maçda yabancı maddeler atılmış maç devam etmiş geri geri geri zekalı iinsanlar onlar dogrumu ki yaptıkları da onları örnek veriyorsunuz futbol cahilleri bu fenerlileri ipe baglayıp mal niyetine dolaştıracan
@uykusuz_geceler6688 senin beyin biraz küçük oralarda maçlar ertelendi veya bizim takım oyuncuları korkak gibi kaçtı mı bi bana bunu söyle ondan sonra bakalım yorum yapma kabiliyetin nasıl olacak biz diyozmu bunlar dogru yapmış abenim hoşaf kafalı evledım
işte sırf bu yüzden fb ligden atılmalı, adamlar her türlü pisliği yapıp sonra ne yaptık bunlar normal şeyler diyerek futbol terörü estiriyor, biraz delikanlı olacaksın o küfürler o yabancı maddeler niye diye soracaksın, tüm fb yi toplayın bir tane Şenol Hoca eder mi ? ne verdiniz bunca zaman Türk futboluna ? işiniz gücünüz şike terör Türk futbolunun utanç kaynağısınız
@karayel0078 aynen zaten bi işe yaradıkları da yok şikeci ler
Allahtan korkun dicem ama sorsan Allah nedir der bunlar
Köşe vuruşu tarafında oturan satılık taraftar bozuntularıdır. Onlar bir şekilde birileri tarafından oraya yerleştirilmiştir. Sonuç olarak takımın final oynamasına engel olmuşlardır. BJK 0-3 hükmen skorla finalde Akhisar'ın rakibi olmuştur.
Allah için tolga nin türübünde ne işi var sanki ilk defa küfür yiyiyor.kendi takımi bile küfür etmedimi.bir defa siz kendini süt kupası için iyi tiyatro oynadınız. yapilanlar yanlış ancak bu olaya davetiyle cikaranlarda utanmalidir.
kemalettin futbolculuk yıllarında neydin şimdi ne konuşuyorsun kominist olduğun için bu takımdan kovulmadınmı unutun heralde senin kadron ne oynadığın futbol ne fb üzerinden kim algı yaratıyor
Aziz ve onun yetiştirdiği paronayak yalakalar... Aziz ve tayfası gidecek Ali Koç gelecek... Bu azizin son çırpınışları....
bu fenerliler hem cahil hem futbol cahili hem de mal insanın illa ölmesimi gerek böyle cahil insanların yüzünden türkiye de futbol gelişmez
3. CANER SARI KART YEDİĞİ HALDE HAKEME KARŞ ŞİDDETLİ I EL KOL HAREKETLERİNE VE İTİRAZLARINA DEVAM EDİYOR AMA NEDENSE KIRMIZI KART VERİLMİYOR. 4. ÖNCEKİ 8JK MAÇINDA YABANCI CİSİM M.TOPAL'IN KAFASINA GELDİ VE YARALANDI, AMA NE BİR UYARI NE DE HAKEM SAHA KOMSERİNİ ÇAĞIRMADI. 4. AYNI METE KALKAVAN BAŞKA MAÇTA KALECİ ERTUĞRUL TAŞKIRAN'IN KAFASINA PANSUMAN YAPTIRIP DEVAM ETTİREREK MAÇI TAMAMLATAN HAKEMDİ. PEKİ DÜN NE OLDU?? 5. YEDEK KULÜBESİNDE OLMASI GEREKEN TOLGA KİMLERE YUMRUK ATIYOR VE TARAFTAR NE YAPARSA YAPSIN TARAFTARLARA NEDEN SALDIRIYOR.
ayrıca avrupada da yaptınız yetmedi seyircisiz oynadığınız maçtada yaptınız ne oldu avrupadan men edildiniz . bari bu sefer savunmayın sahip çıkmayın bu çapulculara
kemalettin aç kalınca yuvaya mı dönmüş.
Şenol Güneş sahadan çıkarken elinde ve kafasında bir damla kan yoktu. İçeride ne oldu acaba. Bu çok büyük bir provokasyon....
@k_a_bircan sen öküze de kurban ol cahil herif senin gibilerin neslini tüketecen aslında topluma zararsınız
sadece şunu söyliyeyim . daha maç başladı her köşe vuruşunda sahaya yabancı madde atılması sonrada böyle bir olayın olması hakikaten bjk nin suçu diye düşünüyorsa bazı arkadaşlar . Futbol izlemeyi bırakmalılar bence . Volkanın her gittiği derbide yaptıklarını düşünün kimse fenerlileri taşlayıp hastaneye göndermedi. Böyle olmaz olmamalıda .hiçkimsenin bu olaylara kulp bulma hakkı yok . suçlular cezasını çeksin sadecebu hafifletici sebep arıyorsa fenerli arkadaşlar bir sonraki olaylara çanak tutmuş olurlar
@dent1070 Uln terbiyesizler; siz adam öldürdünüz o tirübünlerde adam b e!!!!
6. ŞENOL GÜNEŞ ADLI MECZUP FUTBOLCUSUNU NEDEN ÇEKMİYOR? TOLGA'YA LAFI GEÇMİYOR MU? TOLGA VE ŞENOL NEDEN TARAFTARLARLA DİYALOĞA GİRİYOR VE PROVAKE EDİYORLAR? BUNUN CEZASI KIRMIZI KARTTIR. 7. ŞENOL GÜNEŞ'İN TOLGAYA ÇARPIP YERE DÜŞTÜĞÜNDE YAKIN ÇEKİMLERDE DAHİ KAFAINDA NE KANAMA NE DE AÇILMA VAR!! TAMAMEN MİZANSEN. 8. OLAYLARI UZAKTAN SEYREDEN HAKEMİN ŞENOL GÜNEŞ VE TOLGAYI OYUNDAN ATIP YEDEK KULÜBESİNİN ARKASINI BOŞALTIP MAÇA DEVAM ETTİRMESİ VE MAÇI BİTİRMESİ KURALDIR. 9. ÇOK İLGİNÇ OLAARAK 8JK'LI FUTBOLCULAR SAHAYI TERKEDİP SOYUNMA ODASINA ÇEKİLİYORLAR.!!
Fenerin her zaman yaptığını bu sefer bjk yaptı
9. 8JK'LILARIN ÇEKİLMESİNE KADAR HAKEM BOZUNTUSUNUN ODASINA GEÇME GİBİ BİR KARARI SÖZKONUSU DEĞİLDİR. 10.HAKEME NERELERDEN HANGİ 8JK'LI YÖNETİCİLERDEN TELEFONLAR GELMİŞTİR? 11. BU MAÇA BU 8JK'LI HAKEMİN 8JK'LI TFF TARAFINDAN VERİLDİĞİ VE DAHA ÖNCEKİ PUAN KAYIPLARINDA BU HAKEM BOZUNTUSUNUN ROLÜ AÇIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜNCE KADIKÖYE FUTBOL İÇİN DEĞİL PROVAKASYON İÇİN GELDİKLERİ NETLEŞİYOR. 12. BUNDAN SONRA EN UFAK YABANCI CİSİM ATILDIĞINDA FUTBOLCULAR SOYUNMA ODALARINA GEÇSİNLER VE MAÇLAR TATİL OLSUN. BAKALIM TFF VE HAKEM BOZUNTULARI AYNI KARARI VERECEK Mİ?
HER OLAYIN ALTINDAN ŞENOL GÜNEŞ, TOLGA VE QUARESMA'NIN ÇIKMASI NORMAL Mİ? ISRARLA KORNERİ KULLANMAYIP TARAFTARI TAAHRİK EDEN QURASMA VE BU TEZGAHA KATILIP SEYREDEN SABIKALI M. KALKAVAN ASIL SUÇLULARDIR VE 6022'YE GÖRE YARGILANMALARI GEREKİR. VE SPOR TARİHİNE YENİ BİR FB DÜŞMANLIĞI DAHA EKLENDİ: SAHAYA ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE Kİ (EMSALLERİNE GÖRE ÇOK DAHA AZ) MAÇ TATİL EDİLİP SON İKİ SEZONDUR ŞER.FSİZ ŞAMPİÇ OLAN 8JK FİNALE ÇIKARILMAK İSTENMEKTEDİR. BUNDAN SONRA GÖRELİM BAKALIM: İLK YABANCI CİSİM ATILDIĞINDA HAKEM ORTA NOKTAYA ÇEKİLİP YARDIMCILARINI VE SAHA KOMSERİNİ ÇAĞIRACAK MI!!!
Yaparsan şike de kurum ayrı kişi ayrı diyerek rezil kokuşmuş bir icat.şımartırsın böyle.taş atar der ki taraftar ayrı kurum ayrı kulüp niye ceza alıyor.arkadas rezillik diz boyu.adalet herkese lazım.avrupa maçında yaparsın ülke men yer.bu rezil sistemi icat edenler şike de avel gibi bakarlar.
100 da 100 haklı
13. SAHAYA 8JK'LI TARAFTARLARIN 2 KEZ GİRMESİNE RAĞMEN MAÇ TATİL EDİLMEMİŞKEN BU 8JK'LI HAKEM ARKASINDA TFF'DEKİ 8JK'LI YÖNETİCİLERE GÜVENEREK 8JK'LI OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİRDİKTEN SONRA ODASINA GİDİYOR, KİMLERDEN TALİMAT ALDIĞI AÇIKLANMALIDIR? 14. BİR T.DİREKTÖR VE FUTBOLCU TARAFTARLARLA DİYALOĞA GİREMEZ KURAL OLDUĞU HALDE BU OLAYLARIN MÜSEBBİBİ TFF, 8JK VE FUTBOLCULARIDIR. 15. ATV VE TRT BU AHLAKSIZ UĞUR KARAKULLUKÇU ALP PEHLİVALIOĞLU GİBİ 8JK'LI YORUMCULARI KONUŞTURARAK OLAYIN TAMAMEN TEZGAH OLDUĞUNU AÇIK ETMİŞLERDİR. BU KANALİZASYON MEDYASI KÖPEK GİBİ ULUYARAK OLAYI ÖRTBAS EDİYORLAR
tamamiyle kurgulanmis cok guzel bir oyun.ve provokasyon tebrikler 8tas.bu arada galyana gelen taraftarlari kiniyorum yaziklar olsyn size
ekmek parası için yalakalık yapanlar sizde haklısınız ve gerceklerı goremeyecek kadar YALAKASINIZ korner atısından once@7ye atılan maddeler kıme girsin size girsin bıraz erkek olun adam olun gerceklerı soyleyın
boşuna taranmamış sizin otobüs...hak etmişsiniz.. şeref yoksunları tescilli şikeci ler
MAÇ SONUCU.. BJK LEHİNE AÇIKLANSIN... ŞENOL HOCA.. OLUR BÖYLE ŞEYLER.. DİYECEK.. MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDERSE... OLMAZ BÖYLE ŞEYLER DİYECEK... HER ZAMANKİ GİBİ...
13. SAHAYA 8JK'LI TARAFTARLARIN 2 KEZ GİRMESİNE RAĞMEN MAÇ TATİL EDİLMEMİŞKEN BU 8JK'LI HAKEM ARKASINDA TFF'DEKİ 8JK'LI YÖNETİCİLERE GÜVENEREK 8JK'LI OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİRDİKTEN SONRA ODASINA GİDİYOR, KİMLERDEN TALİMAT ALDIĞI AÇIKLANMALIDIR? 14. BİR T.DİREKTÖR VE FUTBOLCU TARAFTARLARLA DİYALOĞA GİREMEZ KURAL OLDUĞU HALDE BU OLAYLARIN MÜSEBBİBİ TFF, 8JK VE FUTBOLCULARIDIR. 15. ATV VE TRT BU AHLAKSIZ UĞUR KARAKULLUKÇU ALP PEHLİVALIOĞLU GİBİ 8JK'LI YORUMCULARI KONUŞTURARAK OLAYIN TAMAMEN TEZGAH OLDUĞUNU AÇIK ETMİŞLERDİR. BU KANALİZASYON MEDYASI KÖPEK GİBİ ULUYARAK OLAYI ÖRTBAS EDİYORLAR!
sahada yaşanan rezillik ayrı.birde aklı başında olması gereken insanların şu laflarına bak.hala fanatik gözle bakıyorlar.yazıklar olsun.
bu daha başlangıç çok olaylar olucak gibi
Şenol Güneş herhalde basık tavanlı yedek kulübesinin tavanına çarptı kafasını ve yardı, devam edemeyecek kadar kendini iyi hissetmeyince de daha sonra kaldığı yerden devam etmek üzere maç tatil edildi.
sizde gerçekleri biliyorsunuz ama sırf fbye yalakalık olsun diye yaptıgınız yorumlara bak @7ye atılan maddeler neydi korner atılmasına izin verilmedi bile yalakasınız yalaka
Azizin nefesi bitti, hayirli olsun ali koça baskanlik
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