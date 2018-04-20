Fatih Demirkol'dan FB TV'de Şenol Güneş için şok sözler!

FBTV spikeri Fatih Demirkol, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından olay yaratacak ifadeler kullandı. Fatih Demirkol, "Şenol Güneş'in kafasında yara olduğunu görmüyoruz. Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin yarıda kalmasının ardından FB TV'de gündem yaratacak ifadeler kullanıldı. FBTV'de yorum yapan sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Kemalettin Şentürk, "Bir tek camia üzerinden adalet sağlanmaya çalışılıyor. Kılıfına uydurulmaya çalışılıyor. Ortada verilen çok büyük emek var. Bir camianın kupa kazanmasından bahsediyoruz. Türkiye Futbol Ligleri, Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bu bize hep yaşatıldı." ifadelerini kullandı.
"MAÇ BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN PROVAKATİF HAREKETLERİ SONUCUNDA TATİL EDİLDİ"
FBTV Spikeri Fatih Demirkol ise "Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi. Adalet sağlanmıyor. Tek tarafa dal kesiliyor. Olay anında kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik. TFF'yi göreve davet ediyoruz, hak meselesini gözden geçirsinler. Maçın başından itibaren yaşananları incelesinler" şeklinde konuştu.
"NE OLDU DA MAÇ YARIM KALDI?"
Açıklamalarına devam eden Fatih Demirkol, "Hasan Çetinkaya'nın zamanında kafası yarıldı ve maç bitirildi. Bu kez ne oldu da maç yarım kaldı? Galatasaray ile oynadığımız sulu derbide bir sürü şey atıldı ama hakemler maçı bitirdi" dedi.
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