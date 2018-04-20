Josef de Souza'dan derbi tepkisi!

Tolga Zengin’le Fenerbahçe taraftarı arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışan Şenol Güneş’in kafasına yabancı madde isabet etti. Hakemlerin temsilcilerle yaptığı görüşmesinde mücadelenin tatil edilmesine karar verildi. Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Josef de Souza, olayların soğumasının ardından Instagram hesabının hikaye kısmından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Geçmişte oynanan mücadelelerden Kjaer ve Hasan Çetinkaya'nın fotoğraflarını kullanan Josef, "Farklı olan ne? Ben anlamadım" ifadelerini kullandı.