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Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Skorer'den Senad Ok'un haberin göre; Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu. Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı...

Öte yandan genç futbolcu derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe ozan tufan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
OOOO DARBUKACI BAYRAM HAYIRLI OLSUN
O KADAR MAL ADAMLAR VAR BİZDE BU BİR ÇOĞUNDAN İYİ
işte şimdi beşiktaş düşünsün :D
aha yine MALDONADO napiyon aykut hoca
genç toparlar zamanla
orta sahada ileriye dönük dikine oynayan adam işe yarar gününde olursa
elendik hayirli olsun
mal
2. ligte bile oynatmam ben bunu
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