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Fenerbahçe'de Vincent Janssen kararını verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Vincent Janssen’in aklı Fenerbahçe’de.

Fenerbahçe'de Vincent Janssen kararını verdi

Hollanda basınına konuşan genç forvet, “Uzun sakatlık dönemimde bile hocamızın bana olan güveni hep devam etti. Transfer döneminde beni bu kadar çok isteyen bir kulüpten ayrılmayı hiç düşünmüyorum” dedi. Janssen, kulübü Tottenham yine kendisini kiralamak isterse ilk tercihinin kesinlikle Fenerbahçe olacağını sözlerine ekledi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Vincent Janssen

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