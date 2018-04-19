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Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'ya talip var.

Sarı lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan yıldız isim gidiyor.

Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi.
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Kanarya'ya bedelsiz gelen Şili'li yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.

Kanarya'ya bedelsiz gelen Şili'li yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.
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Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.
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Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.

Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.
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Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü.

Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü.
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Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. (FOTOMAÇ)

Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe isla

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
katli vaciptir gereksizin.
Bu adamdan Tr de belki binlercesi var. Nereden buldularsa bunu.
gitsin zaten kulüp istiyor..bunun neresi şok...
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