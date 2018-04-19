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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2018 07:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezonun planlanması için Ukrayna'ya hareket düzenleyecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'a flaş çalım! Kanarya transfer harekatına erken başladı...

Fenerbahçe, Facundo Ferreyra için masaya oturacak

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Sarı-lacivertli takım, transferi bitirmekte kararlı.

Sarı-lacivertli takım, transferi bitirmekte kararlı.
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Fenerbahçe, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.
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Sarı-lacivertli yönetim, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı.

Sarı-lacivertli yönetim, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı.
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Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.
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Sarı-lacivertli ekibin bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibin bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi.
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Aykut Kocaman da Facunda Ferreyra transferine onay vermişti.

Aykut Kocaman da Facunda Ferreyra transferine onay vermişti.
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Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor.

Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor.
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Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. (TAKVİM)

Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. (TAKVİM)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fenerbahçe Facundo Ferreyra

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