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Attila Gökçe: 'Ali Koç'a Zidane'ı önerdiler'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Atilla Gökçe'nin bugünkü yazısında Ali Koç ile ilgili bölümü oldukça dikkat çekti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken iddialar da arka arkaya gelmeye başladı.

'Ali Koç'a teknik direktörlük için Zidane önerildi'

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Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Atilla Gökçe'nin bugünkü yazısında Ali Koç ile ilgili bölümü oldukça dikkat çekici.

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Atilla Gökçe'nin bugünkü yazısında Ali Koç ile ilgili bölümü oldukça dikkat çekici.
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Ali Koç'un başkan olması durumunda yapacaklarını ifade eden Gökçe, 4 ana başlık ile olası gelişmeleri kaleme aldı.

Ali Koç'un başkan olması durumunda yapacaklarını ifade eden Gökçe, 4 ana başlık ile olası gelişmeleri kaleme aldı.
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İşte o bölüm...

İşte o bölüm...
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Fenerbahçe kongresinde iki başkan adayı var. Mevcut başkan Aziz Yıldırım hemen her gün yeni bir etkinlikle medya üzerinden üyelere mesajlar verirken, Ali Koç daha sakin ve yavaş bir çalışma biçimini tercih ediyor.

Fenerbahçe kongresinde iki başkan adayı var. Mevcut başkan Aziz Yıldırım hemen her gün yeni bir etkinlikle medya üzerinden üyelere mesajlar verirken, Ali Koç daha sakin ve yavaş bir çalışma biçimini tercih ediyor.
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Sükunetini de şöyle açıklıyor: "Futbol takımımız, her şeye rağmen şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi olumsuz biçimde etkilememeye özen gösteriyoruz. Yine de bu kampanyanın etkili sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz."

Sükunetini de şöyle açıklıyor: "Futbol takımımız, her şeye rağmen şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi olumsuz biçimde etkilememeye özen gösteriyoruz. Yine de bu kampanyanın etkili sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz."
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Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre:

Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre:
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1) Ali Koç seçildiği takdirde dev bir finans gücüyle koltuğa oturacak. Bu paranın 100 milyon doları bulacağı, hatta daha da aşacağı söyleniyor.

1) Ali Koç seçildiği takdirde dev bir finans gücüyle koltuğa oturacak. Bu paranın 100 milyon doları bulacağı, hatta daha da aşacağı söyleniyor.
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2) Ali Koç yarattığı kaynağın en az üçte birini geri alınmamak kaydıyla kişisel hesabından karşılayacak.

2) Ali Koç yarattığı kaynağın en az üçte birini geri alınmamak kaydıyla kişisel hesabından karşılayacak.
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3) Koç Holding ve özel sektörün marka firmaları, sponsorluk uygulamalarıyla oluşturulan bütçeye katkıda bulunacak.

3) Koç Holding ve özel sektörün marka firmaları, sponsorluk uygulamalarıyla oluşturulan bütçeye katkıda bulunacak.
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4) Ali Koç'a antrenör olarak Zidane, futbolcu olarak da Andres İniesta ve Sergio Ramos seviyesinde yıldızlar önerildi.

4) Ali Koç'a antrenör olarak Zidane, futbolcu olarak da Andres İniesta ve Sergio Ramos seviyesinde yıldızlar önerildi.
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5) Ali Koç İzmir'de Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'la görüştü. Bu görüşmenin çok çarpıcı sonuçları olabilir, dikkat!

5) Ali Koç İzmir'de Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'la görüştü. Bu görüşmenin çok çarpıcı sonuçları olabilir, dikkat!
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Attila Gökçe Fenerbahçe ali koç zinedine zidane

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