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Fenerbahçe'de Robin van Persie korkusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Premier Lig ekibi Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Robin van Persie korkusu

Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ancak başkanın kabul etmediği bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Leicester maçında sakatlanan forvet için "İkinci Van Persie olmasın. Bizden uzak dursun" dediği öğrenildi.

(FOTOMAÇ)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aziz yıldırım

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