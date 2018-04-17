Ali Koç'tan seçim açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, Konya’da Fenerbahçe Kongre üyeleri ve taraftarları ile bir araya geldi. Büyük bir coşku ve destek ile karşılanan Ali Koç'a desteklerini paylaşan taraftarların sokak röportajları da etkinliği izleyen taraftarlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Ali Y. Koç Konyalı Fenerbahçeliler için yaptığı konuşmasında, "Bugün hayatı boyunca sevgi ve hoşgörüden hiç vazgeçmeyen, tüm yaşamını bu iki değer için adamış önemli bir âlim olan Mevlana’nın şehri Konya’da, sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Önümüzdeki kongre Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacak. Biz katıldığımız için değil, katılımı yüksek olacağı belki de ilk defa stadyumda yapılacak bir seçim olacağı için tarihi, önemli bir kongre olacak. Biz her söylemimizi ve eylemimizi “kim kazanırsa kazansın kazanan Fenerbahçe olsun” diyerek gerçekleştirdik.

"Sevgi eylem gerektirir" diyerek Fenerbahçelilik sorumluluğumuzla aday olduk. Bu camianın çok iyi bir potansiyeli var. Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikâye yazmak. Bunun için yola çıktık" dedi.