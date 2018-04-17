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Benzema'dan flaş Valbuena açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema, Fenerbahçeli Valbuena'ya yapılan seks kasedi şantajı olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şantaj olayında suçu olduğunu kabul eden Benzema, "Zor günlerdi. Hapiste 1 gece geçirdim ve daha sonra Madrid'e geri döndüğümde çok üzgündüm" dedi

Benzema'dan flaş Valbuena açıklaması!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema'dan flaş açıklamalar geldi. Cezayir asıllı Fransız oyuncu İspanyol Vanity Fair dergisine röportaj verirken, geçmişiyle ilgili hatalarını kabul etti, üzgün olduğunu söyledi.

Kendisine Valbuena'yla yaşadığı seks skandalı da sorulan Benzema, "Zor günlerdi. Hapiste 1 gece geçirdim ve daha sonra Madrid'e geri döndüğümde çok üzgündüm" şeklinde konuştu.

"FRANSA MARŞINI SÖYLEMEM"
Fransa Milli Marşı'nı söylememe konusunda kararını değiştirmeyeceğini belirten Benzema, "O marşı dikkatli dinlerseniz savaşı istediğini görürsünüz. Bu yüzden maç önceleri söylemeyi hala düşünmüyorum" dedi.

VALBUENA'YLA NE YAŞAMIŞTI?
Valbuena ile Benzema arasındaki gerilim, 2015 yılında Valbuena'ya yapılan seks kasedi şantajına dayanıyor. O dönem Lyon forması giyen Valbuena'nın konuyu mahkemeye taşımasının ardından Benzema'nın da aralarında bulunduğu birkaç kişiye yönelik soruşturma açılmıştı.

Benzema da daha sonrasında şantaj suçunda payı olduğunu kabul etmişti. Yıldız futbolcu, bu olay nedeniyle Fransa Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Benzema ayrıca Valbuena'nın elini hiçbir zaman sıkmayacağını da belirtmişti.

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