Volkan Demirel'e uyarı

Son haftaların formda ismi Volkan Demirel’e Aykut Kocaman’dan uyarı geldi. Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten ilk maçta kırmızı kart gören Volkan, takımını 10 kişi bırakmıştı.

O maçtan sonra öğrencisine çok kızan Kocaman, “Sen bu takımın kaptanısın. Aynı hataları tekrarlama. Hakemle, rakiple uğraşmayı bırak ve sadece kendi işini yap. Aksi taktirde neler yaşandığını gördün” dedi. (FANATİK)