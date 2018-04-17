Volkan Demirel'e uyarı

Son haftaların formda ismi Volkan Demirel’e Aykut Kocaman’dan uyarı geldi. Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten ilk maçta kırmızı kart gören Volkan, takımını 10 kişi bırakmıştı.
O maçtan sonra öğrencisine çok kızan Kocaman, “Sen bu takımın kaptanısın. Aynı hataları tekrarlama. Hakemle, rakiple uğraşmayı bırak ve sadece kendi işini yap. Aksi taktirde neler yaşandığını gördün” dedi. (FANATİK)
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