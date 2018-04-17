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Volkan Demirel'e uyarı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli fil bekçisi Volkan Demirel, son hafatalardaki formu ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'dan derbi maçı için Volkan'a uyarı geldi.

Volkan Demirel'e uyarı

Son haftaların formda ismi Volkan Demirel’e Aykut Kocaman’dan uyarı geldi. Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten ilk maçta kırmızı kart gören Volkan, takımını 10 kişi bırakmıştı.

O maçtan sonra öğrencisine çok kızan Kocaman, “Sen bu takımın kaptanısın. Aynı hataları tekrarlama. Hakemle, rakiple uğraşmayı bırak ve sadece kendi işini yap. Aksi taktirde neler yaşandığını gördün” dedi. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş volkan demirel

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