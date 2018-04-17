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Sakat Soldado'nun ısrarı Fenerbahçe'yi yarışta tuttu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Soldado, ağrılarına rağmen Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. İspanyol yıldızın fedakarlığı, 2-1’lik galibiyette önemli rol oynadı.

Sakat Soldado'nun ısrarı Fenerbahçe'yi yarışta tuttu!

Aykut Kocaman, sürpriz bir şekilde Galatasaray derbisiyle birlikte Fernandao’yu yanına çekip Roberto Soldado’yu 11’de görevlendirmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, hem performansı hem de golleriyle hocasının bu güvenini boşa çıkartmadı. Soldado, Sivas maçından önce idmanda bir sakatlık yaşadı.

Baldırında ağrısı bulunan İspanyol oyuncu, buna rağmen ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Sivas’ta takımını yalnız bırakmadı. Oynamak istediğini Kocaman’a ileten 33 yaşındaki forvet, fedakarlık yaparak yine 11’de sahaya çıktı. Soldado, belki kendisi gol sevinci yaşamadı ancak 33. dakikada içeriye çevirdiği top Medjani’ye çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Soldado’nun fedakârlığı, alınan kritik galibiyette önemli rol oynadı.

Derbide dinlenebilir

Soldado’nun durumu şu anda daha iyi. Ancak Aykut Kocaman, perşembe günü kupada oynanacak Beşiktaş maçında öğrencisini daha fazla riske etmemek için dinlendirebilir. Ligde kalan 5 haftayı düşünen Kocaman, kupa derbisinde formayı Fernandao’ya verebilir. Başarılı teknik adam, bu konuda aceleci davranmıyor. Aykut Kocaman, yarın yapılacak son antrenmanın ardından Soldado’nun durumuna göre karar verecek.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe soldado

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