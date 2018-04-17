Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!

Giuliano, son 4 maçta sadece bir gol atarken, bunu milli takıma çağrılmamasına bağlayanlar oldu. Eleştirilerin aksine Aykut Kocaman'ın, Brezilyalı yıldızın performansını çok takdir ettiği ve dost sohbetlerinde "En iyi transferimiz" dediği öğrenildi.
Brezilyalı yıldız, "Benim milli takıma çağrılmama korkum yok, onlar hazırlık maçıydı. Dünya Kupası'nda olacağım" dedi. Bilindiği üzere Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Rusya ve Almanya ile oynanan hazırlık maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'yı kadroya alırken; Giuliano'yu ise milli takıma çağırmamıştı. (Fotomaç)
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