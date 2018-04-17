SPOR

Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği Brezilyalı yıldız Giuliano, milli takım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!

Giuliano, son 4 maçta sadece bir gol atarken, bunu milli takıma çağrılmamasına bağlayanlar oldu. Eleştirilerin aksine Aykut Kocaman'ın, Brezilyalı yıldızın performansını çok takdir ettiği ve dost sohbetlerinde "En iyi transferimiz" dediği öğrenildi.

Brezilyalı yıldız, "Benim milli takıma çağrılmama korkum yok, onlar hazırlık maçıydı. Dünya Kupası'nda olacağım" dedi. Bilindiği üzere Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Rusya ve Almanya ile oynanan hazırlık maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'yı kadroya alırken; Giuliano'yu ise milli takıma çağırmamıştı. (Fotomaç)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Talisca Abdelhak Nouri

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

Gökhan Gönül derbide kendisini kanıtlamak istiyor

Gökhan Gönül derbide kendisini kanıtlamak istiyor

Emre Belözoğlu: Genelde bize yapılan konuşmaz

Emre Belözoğlu: Genelde bize yapılan konuşmaz

Polonya'da futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar

Polonya'da futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!

Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!

Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

Fernandao: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

Fernandao: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.