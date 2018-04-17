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Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gelecek sezon için plan yapılmaya başlandı...

Aykut Kocaman onun biletini kesti: Seneye bizimle değilsin!

Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrılıyor iddiası

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Janssen'in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, Sivas'ta kadroya girememişti.

Janssen'in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, Sivas'ta kadroya girememişti.
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Bu olay Şilili ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Bu olay Şilili ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
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Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti.

Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti.
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Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi. (FOTOMAÇ)

Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig fenerbahçe isla

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