Fernandao: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki forveti Fernandao, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe formasıyla 100. maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu söyledi. Bu sayıyı daha yukarılara taşımak istediğini belirten Fernandao, kendisini Fenerbahçe’de mutlu hissettiğini ve şükran duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe formasıyla 100. maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirten Fernandao, “Bu formayla 100. maçımı oynadığım, 100 maçı tamamlamayı başardığım için mutluyum. Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir kulüpte oynuyorum. Umuyorum bu şekilde devam eder, bu sayıyı daha yukarılara taşıyabilirim. Oynayabileceğim maksimum sayıda maç oynamak istiyorum” dedi.

“İHTİYACIM OLAN ŞEY GÜÇTÜ"

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili de konuşan golcü oyuncu, “İhtiyacım olan şey güçtü. Tanrıdan ve ailemden bana güç vermelerini istedim, diledim. Bu zorlu dönemde ailemin desteği çok önemliydi, onların yanımda olması çok kıymetliydi. Bu dönemi geride bıraktığım için ve şu anda Fenerbahçe formasıyla 100 maçı doldurmuş bir şekilde karşınızda oturuyor olmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.