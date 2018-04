Fernandao: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

“EN MUTLU HİSSETTİĞİM AN"

Kendisini en mutlu hissettiği anın, gol attığı anlar olduğunu ifade eden Fernandao, “Gol attıktan sonra taraftarlarımızın benim için tezahürat yapmaları son derece mutluluk verici. Golü atıyorsunuz ve adınızı duyuyorsunuz, bu çok anlamlı” şeklinde konuştu.

“UNUTAMADIĞIM MAÇ BAŞAKŞEHİR"

Fernandao, unutamadığı maçın bu sezon oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması olduğunu belirterek, “Çok iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Bizim için son derece önem taşıyan bir karşılaşmaydı. O maçta 2 gol atmayı başardım” dedi.

Fenerbahçe’de şu ana kadar 45 gol attığını hatırlatan ve her golün kıymetli olduğunu söyleyen başarılı santrfor, en güzel golünü ise şu sözlerle ifade etti:

“Bir gol seçmek zor. Her gol önemli, her golün kıymeti ayrı. Düşündüğümde Başakşehir maçı aklıma geliyor. Benim için ilginç ve güzel bir goldü. Bir de Beşiktaş’a deplasmanda attığım gol unutamadığım gollerden biri.”

“FENERBAHÇE'YE ŞÜKRAN DUYUYORUM"

Fenerbahçe’ye şükran duyduğunu söyleyen Fernandao, “Türkiye’de bana kapılarını açan ikinci kulüp Fenerbahçe oldu. Kendimi burada kesinlikle mutlu hissediyorum” diye konuştu.